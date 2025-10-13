Miss Tourisme ethnique Vietnam: une couronne d’inspiration des rizières en terrasses

La couronne de la gagnante du tout premier concours Miss Tourisme ethnique Vietnam 2025 est baptisée "Fleur de bauhinie violette". Son design impressionnant s’inspire des rizières en terrasses du Nord-Ouest du Vietnam, symbole des communautés ethniques des hautes terres.

Photo : TN/CVN

Dévoilée lors d’une récente conférence de presse, la couronne associe harmonieusement l’image de la de bauhinie violette, symbole de pureté, de loyauté et de l’esprit vibrant des femmes vietnamiennes, au phénix, symbole de puissance et d’aspiration. La pièce maîtresse présente une tête de phénix stylisée élégamment entrelacée avec les pétales violets de la fleur de bauhinie.

La base de la couronne est conçue pour évoquer les rizières en terrasses, symbolisant le travail acharné, la créativité et l’harmonie avec la nature des ethnies du Nord-Ouest. Montée sur une monture en métal précieux et rayonnant, la couronne est ornée de pierres rose-violet qui évoquent la fleur de ban violette au coucher du soleil, transmettant des messages de foi, d’amour et de résilience durable.

La couronne souligne non seulement la beauté et l’intelligence de la gagnante, mais contribue également à transmettre l’amour de la patrie, la fierté ethnique et l’ambition de promouvoir l’image du Vietnam dans le monde.

Photo : TN/CVN

Après l’annonce de la couronne, les candidates ont procédé à l’épreuve préliminaire, où elles se sont présentées et ont répondu aux questions du jury. De nombreux participants ont fait preuve d’une préparation minutieuse pour le concours, mettant en valeur leur héritage ethnique et impressionnant le jury par la beauté unique de leurs groupes ethniques et de leurs villes natales.

Nous espérons que ce concours célébrera non seulement la beauté, l’intelligence et la confiance en soi des candidats, mais sera également l’occasion de tisser des liens, de partager et de promouvoir les valeurs culturelles, les merveilles naturelles et le potentiel économique et touristique de différentes régions, notamment du Nord-Ouest, a indiqué Dàm Huong Thuy, présidente du comité d’organisation.

Le jury sélectionnera 30 candidats qui accéderont à la «maison commune» et participeront à quatre épisodes de téléréalité qui seront tournés sur le plateau de Môc Châu.

La grande finale aura lieu le 15 novembre 2025 à Môc Châu, terre de paysages poétiques et de richesse culturelle qui crée une plateforme où la beauté des femmes vietnamiennes rencontre le potentiel touristique local et où la culture nationale peut être promue auprès des amis internationaux.

VNA/CVN