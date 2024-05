Nghê An : inhumation des restes de soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos

Le 24 mai, au cimetière des martyrs du district de Nghi Lôc, province de Nghê An (Centre), les autorités provinciales ont organisé une cérémonie de commémoration et d'inhumation des restes de 87 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au champs d'honneur au Laos.