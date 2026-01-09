Tempêtes Goretti et Elli : une partie de l'Europe se prépare à l'arrivée de fortes intempéries

Tempête Goretti au Royaume-Uni et en France, tempête de neige Elli en Allemagne : une partie de l'Europe - où sévit une vague de froid - se prépare jeudi 8 janvier à affronter de nouvelles intempéries.

Avec ses rafales de vent qui s'annoncent "exceptionnelles", selon l'agence britannique de météorologie (Met office), la tempête Goretti, accompagnée de chutes de neige, va balayer le Royaume-Uni à partir de la fin de journée jeudi 8 janvier, et s'abattra au même moment sur les côtes françaises.

Le Met Office a émis une rare alerte rouge aux vents violents, le niveau le plus élevé, pour les îles de Scilly et une grande partie de la région des Cornouailles, dans le sud-ouest de l'Angleterre, où les rafales pourraient atteindre jusqu'à 160 km/h. Une alerte rouge similaire a été diffusée pour un département du Nord de la France.

Environ un demi-million de Britanniques se trouvant dans la zone concernée par l'alerte rouge recevront sur leur téléphone portable une alerte sonore de dix secondes, ressemblant à une sirène, a précisé le gouvernement.

Au Royaume-Uni, "le vent devrait rapidement se renforcer, avec de violentes rafales qui pourraient durer 2-3 heures avant de se calmer", a averti Neil Armstrong, responsable des prévisions au Met Office, l'organisme ajoutant que de "très grandes vagues rendront certaines zones côtières très dangereuses".

Le trafic ferroviaire sera affecté ces deux prochains jours, a prévenu la compagnie nationale des chemins de fer, et la circulation des trains dans le sud-ouest de la Cornouailles est suspendue à partir de 18H locales et GMT.

"Mettez-vous à l'abri"

En France, affectée par un épisode neigeux plus tôt dans la semaine, des rafales pouvant atteindre 160 km/h sont attendues dans le département de la Manche (nord), concerné par une alerte météo du niveau le plus élevé et où les écoles seront fermées vendredi 9 janvier.

"Mettez-vous à l'abri et n'utilisez pas votre véhicule", a prévenu sur son compte X la préfecture de la Manche, qui incite la population à prévoir des moyens d'éclairage de secours et une réserve d'eau potable.

La préfecture maritime de la Manche et la mer du Nord a demandé aux usagers de ne pas prendre la mer pendant le passage de la tempête "afin d'assurer la sécurité de tous", alors que des vagues de plus de 10 mètres sont attendues.

En Turquie, la navigation sur le Bosphore a été fermée dans les deux sens jeudi jusqu'en fin de journée (17h00 locales, 14h00 GMT) par la Direction générale de la sécurité côtière. Le petit phare de Sariyer, sur la partie nord du Bosphore s'est cassé à la base et a sombré dans l'eau.

Un homme a péri en Albanie dans les inondations provoquées par de fortes pluies et des chutes de neige qui ont contraint des centaines de personnes à quitter leur foyer dans plusieurs localités. Les services météorologiques annoncent pour les prochains jours une chute des températures dans les Balkans et une poursuite des fortes pluies.

L'Allemagne se prépare à une tempête de neige. Plusieurs villes du nord de l'Allemagne, dont Hambourg et Brême, ont ainsi prévu de fermer les écoles vendredi en raison du passage de la tempête Elli, qui s'accompagnera de vents violents à partir de la nuit de jeudi 8 janvier à vendredi 9 janvier.

Et le premier constructeur automobile du continent, Volkswagen, fermera vendredi son site d’Emden (Nord-Ouest), où 8.000 employés produisent deux modèles clés de la marque VW, a annoncé Christian Schiebold, porte-parole du groupe, à l’AFP.

"Moins 20 degrés"

La tempête doit balayer l'ensemble du pays, touchant plus particulièrement le nord et le nord-est, où jusqu'à 15 centimètres de neige sont attendus.

Ces précipitations seront accompagnées de rafales soutenues, favorisant la formation de congères, des amas de neige façonnés par le vent, selon le service national de météorologie (DWD).

Les températures minimales devraient chuter ce week-end à -10 degrés, voire jusqu'à -20 degrés localement, précise à l'AFP Andreas Walter, météorologue du DWD.

Le quotidien populaire Bild évoque déjà des zones du pays très affectés par le froid et la neige des derniers jours, avec des hôpitaux saturés par l’afflux de patients victimes de chutes sur des voies verglacées, ainsi que de fortes perturbations dans les transports en commun et sur le réseau routier autour de Hambourg.

La compagnie ferroviaire Deutsche Bahn anticipe d'importantes perturbations du trafic ferroviaire dans les prochains jours. Plus de 14.000 employés sont mobilisés pour déneiger et dégivrer les quais et les voies, a précisé l'entreprise.

L'épisode est exceptionnel, comparé aux derniers hivers doux en Allemagne, qui sont "la conséquence du réchauffement climatique", explique à l'AFP M. Walter. "Un mois froid avec de la neige peut encore arriver, même avec la hausse des températures due au réchauffement climatique, mais de tels événements deviendront plus rares à l'avenir", souligne-t-il.

A rebours, l'Institut météorologique de Norvège a indiqué jeudi 8 janvier que l'archipel du Svalbard, en plein coeur de l'Arctique, avait enregistré la température la plus élevée du pays, au-dessus de zéro. Et le 22 décembre, il avait fait plus chaud à Longyearbyen, son chef-lieu, qu'à Séville.

