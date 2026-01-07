Intempéries : six morts en Europe et transports perturbés dans plusieurs pays européens

Neige et verglas ont fait au moins cinq morts sur la route en France et un à Sarajevo et les intempéries perturbent fortement mardi 6 janvier plusieurs pays européens, avant une nouvelle dégradation mercredi 7 janvier.

>> La neige perturbe les transports en France, Royaume-Uni et Pays-Bas

>> Plusieurs lignes de bus rétablies à Paris, trafic normal pour les RER et tramways

Photo : AFP/VNA/CVN

Les compagnies aériennes vont devoir renoncer à une partie de leurs vols prévus mercredi matin 7 janvier dans les aéroports parisiens, a annoncé mardi 6 janvier le ministre français des Transports, Philippe Tabarot.

Ces annulations, rendues nécessaires par les opérations de déneigement des pistes et de dégivrage des avions, concerneront environ 40% des mouvements prévus entre 09h00 (08h00 GMT) et 14h00 (13h00 GMT) à Paris-Charles-de-Gaulle, le premier aéroport français, et 25% entre 06h00 (05h00 GMT) et 13h00 (12h00 GMT) à Orly, le deuxième, a précisé M. Tabarot.

Le ministre a "fortement conseillé" d'éviter tout déplacement par route mercredi 7 janvier dans la région parisienne, en raison des abondantes chutes de neige prévues.

Météo France a placé trente-huit départements de la France métropolitaine en vigilance pour la neige et le verglas pour une partie de la nuit et toute la journée de mercredi, contre 26 départements pour mardi.

Mardi matin 6 janvier, trois personnes sont décédées dans deux accidents liés au verglas dans le Sud-Ouest de la France, dont deux dans une collision qui a impliqué deux autocars et de nombreux véhicules sur l'autoroute A63, selon les autorités qui ont fait état de quatre blessés (deux en urgence absolue et deux en urgence relative).

La troisième personne décédée a été victime d'un accident survenu sur une route à hauteur de Saint-Paul-lès-Dax. Il s'agirait d'un chauffeur de poids lourd fauché accidentellement par un véhicule alors qu'il venait porter secours à un autre camion accidenté, selon la mairie.

En région parisienne, le conducteur d'un VTC est mort dans la nuit en chutant dans la rivière La Marne et un conducteur d'un fourgon avait péri lundi 5 janvier dans une collision avec un poids lourd.

Fortes pluies dans les Balkans

Jusqu'à 30 cm de neige sont tombés au cours de la nuit à La Rochelle (Ouest), "du jamais vu depuis 40 ans" selon Anthony, 57 ans.

Sur les rails, comme sur la route, les principales difficultés persistent dans l'ouest du pays, selon le ministère des Transports, qui a annoncé aussi la fermeture de plusieurs aéroports dans l'Ouest et le Nord.

Photo : AFP/VNA/CVN

Ailleurs en Europe, à Sarajevo, où près de 40 cm de neige sont tombés durant le week-end, une femme est décédée à l’hôpital après avoir été heurtée par un arbre qui s’était effondré sous le poids de la neige lundi 5 janvier, selon la police.

Dans la région de la ville de Mostar, dans le Sud de la Bosnie, de fortes pluies ont provoqué le débordement de plusieurs rivières.

À Blagaj, près de Mostar, le niveau de la Buna a atteint un record de 218 centimètres en une nuit, du jamais vu depuis le début des relevés en 1923, selon les chiffres officiels.

"En une seule journée, le niveau de l'eau est monté d'un mètre et demi, on pouvait littéralement le voir monter", a dit Salko Golos, propriétaire d'un restaurant en bord de rivière, partiellement inondé.

Dans l'Est du pays, les autorités ont déclaré l'état d'urgence dans la zone de Zvornik en raison de la montée des eaux de la Drina.

En Serbie, des dizaines de villages ont été privés d'électricité à la suite de chutes de neige, et selon la chaîne publique RTS, les autorités ont décrété l'état d'urgence dans certaines zones de l’ouest.

Des pluies diluviennes ont également touché l'Albanie, où des dizaines de foyers ont été évacués, ainsi que le Kosovo et le Monténégro.

Au Royaume-Uni, le thermomètre a chuté jusqu'à -12,5°C enregistré à Marham, dans le Norfolk (Est de l'Angleterre) la nuit passée.

Photo : AFP/VNA/CVN

Plus de 300 écoles restent fermées mardi 6 janvier en Écosse, selon la BBC.

Dégivrage des avions

Les transports sont toujours perturbés par endroits, notamment le transport ferroviaire en Écosse.

La situation s'améliore toutefois dans les aéroports par rapport à lundi 5 janvier.

En Hongrie, le ministre de la Construction et des Transports, János Lázár, a demandé à la population de ne sortir "que si c'est absolument nécessaire".

Les transports y sont perturbés depuis les chutes de neige et le gouvernement a annoncé la création d'une cellule opérationnelle face aux conditions météorologiques extrêmes.

Aux Pays-Bas, des centaines de vols ont été cloués au sol mardi 6 janvier, des trains et des bus ont été annulés dans tout le pays en raison de chutes de neige exceptionnellement abondantes.

À l'aéroport de Schiphol, à Amsterdam, 600 vols ont été annulés, la compagnie Air France-KLM indiquant que les produits chimiques utilisés pour le dégivrage des avions "sont presque épuisés".

Dans la région d'Amsterdam la circulation ferroviaire reste très réduite.

AFP/VNA/CVN