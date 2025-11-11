Netflix ouvre ses premiers parcs à thème aux États-Unis

Se prendre pour un pirate dans un jeu immersif inspiré du manga " One Piece " ou jouer dans une fête foraine organisée par Mercredi Addams, c'est ce que propose Netflix dans ses premiers parcs à thème aux États-Unis.

Pour sa première "Netflix House" (Maison Netflix), qui ouvre mercredi 12 novembre, le géant américain du streaming a choisi l'un des plus grands centres-commerciaux du pays à King of Prussia, dans la banlieue de Philadelphie (Est), avant Dallas (Texas) le 11 décembre et Las Vegas (Nevada) en 2027.

L'entrée dans l'espace de près de 10.000 m2, décoré sur le thème des productions les plus célèbres de la plateforme ("Bridgerton", "Stranger Things", "Squid Game", "KPop Demon Hunters"...), est gratuite.

Les activités, qui incluent aussi un mini-golf, un cinéma, un restaurant et une boutique de souvenirs, sont payantes.

Depuis quelques années, Netflix propose ce type d'expériences pour une durée limitée (à ce jour une quarantaine d'activités dans quelque 350 villes).

Mais, face à la difficulté de trouver des espaces suffisamment grands pour les accueillir, "il est devenu évident que nous aurions plus de flexibilité si nous disposions d'un emplacement permanent", a retracé la directrice marketing de l'entreprise, Marian Lee, lors d'une table ronde avec la presse lundi 10 novembre.

Le géant du streaming a opté pour des centres-commerciaux dans les banlieues de Philadelphie et Dallas, où les activités proposées changeront régulièrement, afin d'en faire "une destination du quotidien" pour la population locale.

Les touristes sont plutôt attendus sur la principale avenue de Las Vegas, le Strip, d'ici deux ans, avec une "programmation un peu différente", s'agissant là de visites exceptionnelles.

Interrogée par l'AFP sur le coût de ces projets, Marian Lee ne disposait pas "de chiffres exacts", mais assure qu'il s'agit d'un "énorme investissement en capital à la fois pour l'espace et la fabrication des décors".

Ceux-ci sont en effet particulièrement soignés, qu'il s'agisse des espaces publics - qui offrent de nombreuses opportunités de photos - ou des salles d'activités.

Aucun projet similaire n'est pour l'heure prévu en dehors des États-Unis. Si tel était le cas, la directrice marketing de Netflix estime qu'"il faudrait penser les choses de manière différente", pour tenir compte des spécificités locales en matière d'immobilier mais aussi de goûts et d'habitudes de consommation.

