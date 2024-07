Réduction de l’écart entre la science et l’agriculture

Il est nécessaire de relier l'offre et la demande de produits scientifiques et technologiques et de trouver des opportunités de coopération entre les scientifiques et les entreprises opérant dans le secteur agricole du Vietnam, ont déclaré des délégués participant à une conférence tenue le 10 juillet à Hanoï.

>> Les exportations du secteur agricole pourraient atteindre 54-55 milliards d'USD

>> Les exportations de fruits et légumes devraient continuer à être favorisés

>> Tây Ninh a octroyé 59 codes de zones de cultures d'arbres fruitiers au service des exportations

Photo : journal Nông nghiêp/CVN

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoan, a déclaré que ces derniers temps, les scientifiques se sont concentrés sur la recherche et le développement de nombreux produits scientifiques et technologiques utiles dans le domaine de l'agriculture, mais que les entreprises et les coopératives qui ont besoin de ces produits n'y ont pas accès en raison du manque de ressources d'information.

La coopération entre les scientifiques et les entreprises est nécessaire, a déclaré Lê Minh Hoan, ajoutant qu'elle permettra aux parties concernées d'ajouter des idées et du contenu à la recherche scientifique, garantissant ainsi la faisabilité et l'accessibilité des produits au marché. Une coordination plus étroite garantira également que la recherche scientifique soit adaptée aux conditions pratiques et à des coûts raisonnables, a-t-il déclaré.

Le ministre Lê Minh Hoan a également appelé à un mécanisme plus ordonné entre la recherche et la production, ainsi qu'entre les entreprises et les scientifiques du secteur agricole vietnamien. Dans le même temps, il a souligné que pour que les entreprises puissent passer des commandes, les scientifiques doivent disposer d’échantillons pour présenter leurs produits.

Nguyên Công Tiêp, directeur adjoint de l'Université nationale d'agriculture du Vietnam (VNUA), a déclaré que son Université s'efforce de mener des recherches scientifiques qui répondent aux besoins pratiques. VNUA coopère actuellement avec environ 200 entreprises nationales et étrangères.

Il a appelé les entreprises et les coopératives à passer des commandes afin que son Université puisse accélérer la recherche, le transfert et l'application pour améliorer la valeur des produits agricoles.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, Nguyên Hông Son, directeur de l'Académie vietnamienne des sciences agricoles (VAAS), a déclaré que le marché est un facilitateur pour les scientifiques du secteur agricole. Actuellement, la demande des entreprises en matière de développement de la production et d’augmentation de la valeur est très élevée. Par conséquent, les commandes des entreprises incitent les scientifiques à se lancer dès le stade de la recherche, a déclaré Nguyên Hông Son.

Il a ajouté qu'un grand nombre d'entreprises sont très intéressées à investir dans la recherche scientifique et technologique et dans leur application dans la production. Beaucoup d'entre eux ont consacré leurs fonds à la recherche et au développement ou ont reçu le transfert de progrès scientifiques et techniques afin d'améliorer la variété végétale.

Trân Kim Liên, présidente du conseil d'administration de la Société nationale des semences du Vietnam (Vinaseed), a déclaré que depuis 2006, la société coopère avec des instituts de recherche publics pour commercialiser les résultats de la recherche agricole, ce qui représente près de 50% de la structure des revenus de la société.

Le point important est de comprendre les demandes du marché et d’investir en conséquence pour créer des variétés végétales capables de répondre aux besoins des consommateurs. Trân Kim Liên a déclaré qu'elle pensait que pour une connexion réussie entre les chercheurs et les entreprises, il était nécessaire de prévoir les changements dans les tendances de consommation et d'orienter la recherche scientifique en conséquence.

Dans le même temps, l'État doit adopter des politiques visant à promouvoir un mécanisme plus efficace de partenariat public-privé dans la recherche scientifique avec des programmes à plus long terme afin que les entreprises puissent participer et attirer des capitaux d'investissement.

Par exemple, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural devrait introduire des réglementations sur la protection de la propriété intellectuelle afin que les entreprises puissent se sentir en sécurité lorsqu'elles investissent dans la recherche ou bénéficient de transferts de technologie dans le domaine agricole.

Trân Kim Liên a également suggéré au ministère de l'Agriculture et du Développement rural de sélectionner des idées provenant d'instituts et d'écoles. Sur la base de la science et de la technologie, le ministère pourrait déterminer des portefeuilles d'investissement spécifiques. Créant ainsi les conditions permettant aux petites et moyennes entreprises de participer à la chaîne de valeur.

Pour sa part, Trân Trung Duc, président de la coopérative bananière Viba de la province de Hoà Binh, a déclaré que la mise sur le marché d'un produit est un long processus et nécessite une communication constante avec les scientifiques.

Lorsque les consommateurs modifient leurs exigences, les entreprises doivent réagir et les scientifiques peuvent être des compagnons, selon Duc.

La conférence a également vu la signature de huit accords pour le transfert de produits scientifiques entre instituts de recherche et entreprises.

VNA/CVN