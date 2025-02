Ne pas organiser des fêtes de manière excessive, causant du gaspillage

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a émis une circulaire afin de guider les localités dans la gestion et l'organisation des fêtes et festivals après le Têt traditionnel 2025 (Nouvel An lunaire), en visant des critères de civisme, de sécurité, d'économie et de respect des traditions culturelles.

>> Le printemps vietnamien : un kaléidoscope de fêtes

>> Festival printanier dans une région sacrée

>> Honorer le nouveau riz, une belle coutume des Thai

Le 6 février, la vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Trinh Thi Thuy, a signé la circulaire N°418/BVHTTDL-VHCS adressée aux Comités populaires des provinces et des villes concernant la garantie de la mise en œuvre d'un mode de vie civilisé, sûr et économique lors des activités des festivals après le Têt Nguyên Dan (Nouvel An) de l'année lunaire du Serpent et les festivals du printemps 2025.

Photo : VNA/CVN

Afin de mettre en œuvre efficacement la directive, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a demandé aux Comités populaires des provinces et des villes de renforcer l'application des mesures de gestion de l'État concernant les festivals, selon la répartition des compétences.

Le ministère a également demandé aux comités d'organisation des festivals dans les localités de respecter strictement les dispositions du décret N° 110/2018/NĐ-CP; la décision N° 2068/QĐ-BVHTTDL du 3 août 2023 du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, qui établit "Le cadre des critères relatifs à l'environnement culturel dans les festivals traditionnels", ainsi que les autres textes juridiques pertinents, afin d'organiser les festivals dans le respect de l'ordre public, de la sécurité, de l'économie, et conformément au mode de vie civilisé, aux traditions culturelles du peuple et aux coutumes et pratiques locales.

Par ailleurs, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a formulé des recommandations importantes pour l'organisation des festivals, afin d'assurer que les activités se déroulent de manière civilisée, sûre, économique et efficace. Le ministère met en avant la nécessité de ne pas organiser des festivals de manière excessive, entraînant des coûts inutiles et des gaspillages de ressources des citoyens, de la société et de l'État, et exige une révision minutieuse des zones de services afin d'assurer qu'il n'y ait pas d'occupation illégale des sites historiques.

Pour garantir la sécurité, l'ordre public et la sûreté, des mesures nécessaires doivent être prises, y compris la sécurité des voies navigables, la prévention des incendies et la gestion de l'hygiène publique sur les lieux où les festivals sont organisés.

Photo : VNA/CVN

Le ministère a également demandé de renforcer les activités de sensibilisation et de mobilisation pour améliorer la conscience et la responsabilité des différents niveaux, des secteurs, des localités, des citoyens et des visiteurs. En particulier, les fonctionnaires, les employés publics et les membres du Parti doivent donner l'exemple en respectant strictement les dispositions légales concernant l'organisation et la participation aux festivals, en incitant les citoyens à ne pas brûler des excès objets rituels, afin d'éviter le gaspillage, de protéger l'environnement et de prévenir les risques d'incendie.

De plus, il est nécessaire de renforcer la sensibilisation sur l'origine des festivals, des sites historiques et des personnages vénérés, ainsi que sur la véritable valeur et la signification des rites traditionnels. Le contrôle, l'inspection et la surveillance avant, pendant et après l'organisation des festivals doivent également être renforcés pour prévenir et traiter de manière stricte toute violation des règles, en particulier les actes d'exploitation des sites historiques, des festivals et des croyances à des fins lucratives, ainsi que les pratiques superstitieuses et les jeux de hasard.

Ces recommandations visent à rectifier l'organisation et la gestion des festivals, en visant à préserver et à promouvoir les belles valeurs culturelles traditionnelles du peuple.

Xuân Lôc/CVN