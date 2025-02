Le Forbes Travel Guide couronne le Vietnam pour les voyages de luxe

Forbes Travel Guide (FTG), le seul système d’évaluation mondial indépendant pour les hôtels, restaurants, spas et croisières de luxe, vient de dévoiler les lauréats de ses prestigieux Star Awards pour 2025, dont Capella Hanoi et Four Seasons Resort The Nam Hai Hôi An du Vietnam.

>> Des destinations attrayantes pour les excursions printanières au Nord

>> La culture de l’ethnie Tày brille dans les villages pittoresques de Hà Giang

>> Le Vietnam reste une destination prisée des familles sud-coréennes

Capella Hanoi, dans la capitale vietnamienne Hanoï, figure pour la première fois dans la liste. Il rend hommage à l’Opéra de Hanoï situé à proximité, un monument du début des années 1900, en ornant ses chambres conçues par Bill Bensley d’objets d’opéra, a écrit Forbes Travel Guide.

Photo : CTV/CVN

L’hôtel-boutique plonge également les clients dans la culture locale, en les mettant en contact avec des maîtres artisans qui partagent des traditions séculaires dans la peinture sur laque et la céramique vietnamiennes, a ajouté le magazine américain.

Four Seasons Resort The Nam Hai, dans la province de Quang Nam (Centre), figure dans cette liste depuis trois années consécutives. Situé entre la ville animée de Dà Nang et la ville des lumières de Hôi An, le complexe est considéré comme un refuge idyllique sur une plage de sable blanc immaculée, a-t-il partagé.

En ce qui concerne la région de l’Asie du Sud-Est, le Vietnam se classe quatrième en termes de nombre d’hôtels cinq étoiles dans la liste, derrière l’Indonésie avec cinq hôtels, Singapour avec quatre hôtels et la Thaïlande avec trois hôtels.

Quatre autres hôtels au Vietnam ont été classés quatre étoiles dans le classement de cette année, dont Park Hyatt Saigon, Regent Phu Quôc, The Reverie Saigon et Sofitel Legend Metropole Hanoi.

Une liste recommandée dévoilée par Forbes Travel Guide a également vu la présence de plusieurs hôtels et complexes locaux, à savoir The Grand Hô Tràm Strip, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, JW Marriott Hotel Hanoi et Pullman Danang Beach Resort.

Photo : VNA/CVN

Les Forbes Travel Guide Star Awards 2025 révèlent un marché du voyage de luxe en pleine évolution, axé sur l’authenticité, le bien-être et les expériences culturelles uniques. Les voyageurs de luxe recherchent de plus en plus non seulement l’opulence, mais aussi des liens plus profonds avec avec les cultures, l’histoire et les traditions locales.

Plusieurs régions se sont distinguées cette année, l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient s’imposant comme des prétendants majeurs dans la course à l’excellence du tourisme de luxe. Cette tendance indique un glissement des pôles de luxe traditionnels vers des destinations plus diversifiées et culturellement riches, permettant aux voyageurs d’explorer des trésors cachés et de nouvelles expériences qui étaient auparavant hors des sentiers battus.

Les lauréats des Star Awards du Forbes Travel Guide sont des exemples d’excellence dans le domaine de l’hôtellerie, a déclaré Amanda Frasier, présidente des normes et des évaluations du FTG.

La liste de cette année reflète l’évolution du paysage du luxe, avec des établissements qui définissent la norme en matière d’expériences authentiques, d’équipements inégalés, de bien-être supérieur et de création de moments inoubliables. Nous sommes ravis de reconnaître leur dévouement à créer des expériences de classe mondiale pour les clients exigeants d’aujourd’hui, a-t-elle indiqué.

VNA/CVN