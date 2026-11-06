NBA : les Warriors de Curry s'offrent Miami

Les Golden State Warriors ont trouvé le rythme : ils ont battu jeudi 5 novembre le Miami Heat 120-100 pour s'offrir une sixième victoire d'affilée en NBA grâce à leur star Stephen Curry, quand Phoenix a battu Orlando.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Curry, quadruple champion NBA avec les Warriors (2015, 2017, 2018, 2022) fait toujours le show, à 38 ans, dans la baie de San Francisco.

Le "Chef" a planté 29 points en 28 minutes jouées, avec 50% de réussite à 3 points (6/12), dont 22 pions dans la seule deuxième mi-temps.

Il a été accompagné à la perfection par le rookie Yaxel Landeborg (17 points, 8 rebonds, 6 passes), précieux en fin de match avec deux interceptions pour sceller l'issue contre la bande à Giannis Antetokounmpo (20 points, 14 rebonds), Bam Adebayo (18 points, 10 rebonds) et Davion Mitchell (22 points, 8 passes).

San Francisco avait pourtant mal commencé, mené de 10 points dès l'entame de match, mais a recollé dans le deuxième quart-temps (36-36), pour amener les deux équipes sur un pied d'égalité à la mi-temps (53-53).

Les Warriors sont passés à la vitesse supérieure au retour des vestiaires, avec un grand Steph Curry et une série de 17 points à 3 contre Miami pour remporter la manche haut la main (38 à 23 dans le seul troisième quart-temps).

Curry inscrivait encore deux paniers derrière l'arc dans l'ultime quart-temps, histoire d'animer le spectacle et de creuser l'écart, avant d'aller s'assoir sur le banc dans les dernières minutes, avec le sentiment du travail accompli.

Après trois défaites d'entrée, les Warriors enchaînent ainsi six victoires pour un bilan à l'exact inverse du Miami Heat (3 victoires pour 6 défaites).

Dans l'autre match de la soirée, les Phoenix Suns ont battu le Magic d'Orlando 117-104 grâce à un Devin Booker à 30 points et 8 passes.

Malgré un double-double de Wendell Carter Jr (27 points, 13 rebonds), Orlando encaisse sa sixième défaite de la saison, quand les Suns grattent leur deuxième victoire après 7 matchs.

AFP/VNA/CVN