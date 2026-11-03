NBA : les Spurs de Wemby trop forts pour le Jazz, Gilgeous-Alexander porte Oklahoma

Il y avait une classe d'écart lundi 2 novembre entre les Spurs de Wembanyama et l'Utah Jazz alors San Antonio en a profité pour s'offrir une victoire tranquille (119-97) en NBA, quand Oklahoma a remporté un âpre duel à Cleveland grâce à son MVP Gilgeous-Alexander.

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Wemby jongle après le show

Meilleur défenseur de la ligue, Victor Wembanyama a joué son rôle de forteresse avec 11 rebonds et 3 contres, mais a fait preuve de maladresse au tir, avec 5 paniers sur 15 tentatives pour un total de 12 points.

Le Français a mis trop de puissance sur chacun de ses cinq essais à trois points, mais a été omniprésent en fin de troisième quart-temps, dictant seul le jeu.

En une séquence, on le voyait contrer, pénétrer la raquette pour inscrire un panier, contrer à nouveau en défense puis repartir dans l'autre sens pour claquer un dunk sur un alley-oop.

Pour fêter ça, Wemby s'offrait quelques jongles au pied et pouvait rester sur le banc dans l'ultime quart-temps.

Vêtu d'un tee-shirt avec inscrit "vote" sur le dos à la veille des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, Wembanyama a regardé ses coéquipiers glaner leur cinquième victoire de la saison, grâce à sept joueurs à plus de 10 points.

OKC remercie son MVP

Oklahoma City a dû batailler pour vaincre les Cleveland Cavaliers (117-112) et mettre fin à une série de deux défaites.

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Miné par les blessures en ce début de saison, avec Chet Holmgren, Jalen Williams et Cason Wallace à l'infirmerie, OKC s'est reposé sur le double MVP en titre Shai Gilgeous-Alexander qui a dynamité Cleveland de ses 43 points (et 8 passes décisives).

"On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, et tout ce qu'on peut faire, c'est jouer les cartes qu'on a en main", a lancé l'Américain de 28 ans après la rencontre, à propos de ses coéquipiers blessés.

L'as du Thunder a porté le bilan de son équipe à quatre victoires, pour deux revers.

Plus aucun invaincu

Dernière équipe jusque-là invaincue, les Memphis Grizzlies ont vu leur sans-faute prendre fin lors du septième match de la saison, avec une défaite 134-135 après prolongations face à la Nouvelle-Orléans.

Leur meneur Ty Jerome a été excellent avec 40 points, dont 15 dans le dernier quart-temps pour décrocher une prolongation.

Mais les Pelicans, portés par Zion Williamson et Karlo Matkovic (25 points chacun), ont résisté pour obtenir leur troisième victoire de la saison.

LeBron comme à la maison

Philadelphie rayonne en ce début de saison et a empoché lundi son septième succès, contre les Chicago Bulls (126-107).

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Premiers de la conférence Est, les Sixers ont été portés par Tyrese Maxey (26 points) et Jaylen Brown (25 points), avec un LeBron James (15 points) qui s'est même permis une gorgée de vin dans le verre d'un spectateur en plein match.

Gobert voit double, premiers pas de Rupert

Le Français Rudy Gobert s'est illustré lundi d'un double-double (10 points, 10 rebonds) lors de la victoire des Minnesota Timberwolves 112-100 face à Milwaukee, et sa doublure Joan Beringer, 19 ans, a accumulé 7 rebonds.

Le tricolore Nolan Traoré s'est lui montré adroit au tir, avec 17 points, mais a perdu avec les Nets sur le parquet des champions new-yorkais (90-103) de son compatriote Mohammed Diawara (6 minutes jouées).

Même issue pour les Français de Charlotte Moussa Diabaté (7 points, 9 rebonds et 3 interceptions) et Tidjane Salaün, trop imprécis au tir avec un 0/5 mais précieux dans la raquette (7 rebonds), face à Détroit (91-124).

Chez les Washington Wizards, Bilal Coulibaly (7 points, 3 contres) a connu meilleur destin avec 33 minutes disputées lors de la victoire à Orlando (103-94), quand son compatriote Alex Sarr était sur le banc à cause d'une douleur au genou.

Noa Essengue, 19 ans, s'est montré avec les Bulls, marquant 8 points et prenant 6 rebonds en 14 minutes, lors de la large défaite face à Philadelphie et ses stars.

Ryan Rupert en a profité pour faire ses premiers pas avec les Sixers cette saison, réussissant son seul panier tenté (2 points en 2 minutes).

AFP/VNA/CVN