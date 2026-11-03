Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar-2026 : sept athlètes algériens en lice pour la 3e journée

Sept athlètes algériens seront engagés à travers six disciplines distinctes lors de la troisième journée des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ-2026), mardi 3 novembre à Dakar au Sénégal.

>> Dakar-2026 : la 10e étape sourit aux Français

>> Le président sénégalais réceptionne des infrastructures des JOJ Dakar 2026

>> Le Sénégal accueille les Jeux de la Jeunesse, premier évènement olympique en Afrique

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'événement phare de cette troisième journée pour la délégation sera sans conteste la prestation d'Alioua Maria Worda en Wushu (Kung Fu). Alignée directement en finale de la spécialité Changquan à 16h00, la jeune athlète portera les principaux espoirs de médaille de la journée.

Le badminton comptera deux représentants engagés dans les phases de groupes : Kedou Oussama ouvrira le bal en matinée (09h45) dans le Groupe 3 du tableau masculin, suivi en fin d'après-midi (17h30) par Halimi Chiraz chez les filles (Groupe 5).

De son côté, Maurice Tania affrontera la Hongkongaise Su Tsz Tung en Tennis de Table à 12h25, disputant directement sa place pour les quarts de finale lors du tour des 16 (huitièmes de finale) du simple filles.

En natation, le duo Abed Houd (100 m Dos à 11h49) et Ben Mohamed Rahma (100 m Brasse à 11h58) tentera de s'extirper des séries éliminatoires pour décrocher une place en finale.

Enfin, l'équitation verra Faradj Mohamed Younes s'élancer à 10h57 dans le premier groupe du saut d'obstacles, tandis que Ben Nacer Ghezlane défendra les couleurs nationales en Beach Rowing (aviron de plage) lors des courses de relais prévues à 13h40.

L'Algérie prend part aux Jeux Olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026 (du 31 octobre au 13 novembre) avec une délégation de 41 athlètes (20 garçons et 21 filles), encadrés par un staff de 72 membres.

APS/VNA/CVN



