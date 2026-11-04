Masters 1000 de Paris : Djokovic souffre mais vient à bout de Vacherot

L’ex patron du circuit Novak Djokovic (11 e ), 39 ans, est venu à bout du Monégasque Valentin Vacherot (27 e ), mardi 3 novembre au premier tour du Masters 1000 de Paris, 6-7 (5/7), 7-5, 6-1, après un combat de 2h35, et peut encore croire au Masters de fin de saison à Turin.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Présent pour la première fois depuis 2023, le septuple vainqueur du tournoi parisien devra se hisser dans le dernier carré pour espérer figurer parmi les huit meilleurs joueurs de la saison qui seront en lice en Italie du 15 au 22 novembre.

Mardi 3 novembre, il s'est employé pour remporter un 51e match dans le Masters parisien et renverser le Monégasque, qui l'avait battu lors de leur premier affrontement en demi-finale à Shanghai en 2025, sur la route de son premier titre.

Au prochain tour, le Serbe affrontera l'Australien Rinky Hijikata, issu des qualifications.

Mené d'un set et un break, Djokovic a paru mal embarqué contre Vacherot, quart de finaliste l'année dernière et vainqueur de son 2e titre dimanche dernier à Bâle (ATP 500).

Dans la première manche, les deux serveurs ont très longtemps eu l'avantage, ne concédant ni break ni même balle de break jusqu'à ce que "Nole" serve pour recoller à 6-6.

Il a dû s'employer pour écarter trois balles de set avant de parvenir à aller chercher le tie-break, finalement remporté par Valentin Vacherot sur sa 4e occasion (7/5), après 50 minutes.

Dans un deuxième set où les deux hommes ont chacun leur tour bénéficié d'un temps mort médical (épaule droite pour Djokovic, cheville gauche pour Vacherot), le Serbe aux 24 titres du Grand Chelem a débreaké (2-2), après avoir concédé le break d'entrée, puis égalisé à une manche partout sur le service de Vacherot (7-5).

Le Monégasque s'est écroulé dans le troisième set, perdu 6-1, plombé par les fautes directes à l'inverse de Djokovic (19 à 5, et 51 contre 26 au total) malgré un nombre supérieur de points gagnants (45 à 27 dans tout le match).

AFP/VNA/CVN