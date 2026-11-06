Ligue Europa : pour l'OM, trois points, enfin !

L'OM avait très mal débuté la Ligue Europa avec trois défaites lors des trois premières journées, mais il s'est superbement relancé jeudi 5 novembre en allant s'imposer 1-0 sur la pelouse du Bayer Leverkusen, un de ses adversaires les plus redoutables, et peut croire à la qualification.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans le nouveau format des compétitions européennes, passer après avoir perdu ses trois premiers matches, c'est possible, les chiffres le disent. Et Bruno Genesio y croit, il l'a encore promis mercredi 4 novembre en conférence de presse.

Mais avec ces trois points ramenés d'Allemagne, l'espoir existe désormais vraiment et la barre des dix points (voire neuf) nécessaires pour atteindre les barrages ne semble plus si haute.

Avant de recevoir le Levski Sofia puis le Celta Vigo, l'OM est en effet remonté du 34e au 31e rang. Pas de quoi pavoiser, certes, mais la ligne de flottaison de la 24e et dernière place qualificative n'est qu'à une longueur.

Surtout, la dynamique installée en championnat avec quatre succès d'affilée déteint en Europe et c'est une excellente nouvelle pour Genesio et les siens.

Pour y croire encore un peu plus, et malgré l'important déplacement prévu dimanche chez des Lensois traumatisés par la tempête Côme, l'entraîneur marseillais avait cette fois décidé de limiter le turn-over et d'aligner une équipe très compétitive.

Avec ses meilleurs éléments, Nayef Aguerd, Pierre-Emile Hojbjerg, Himad Abdelli, Igor Paixao ou Amine Gouiri, l'OM a d'ailleurs réussi un excellent début de match et, plus généralement, une bonne première période et un match très cohérent.

Devant Rudi Völler

Au coup d'envoi, le Bayer Leverkusen figurait pourtant au sommet du classement (2e) et regardait de très haut l'OM, placé tout en bas de l'échelle. Mais au bout des 45 premières minutes, très équilibrées et pauvres en occasions, l'écart redouté ne s'était pas matérialisé.

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C'est même Marseille, via Amine Gouiri, qui a eu l'occasion la plus nette, et elle l'était vraiment. Mais le gardien adverse, Mark Flekken, est très bien sorti devant l'Algérien (7e).

Côté allemand, il a fallu attendre les cinq dernières minutes avant le repos pour voir Miguel Gutierrez puis Jarell Quansah être dangereux sur des frappes détournées. Le Bayer, tout de même, avait alors repris le contrôle du ballon et du match après une première demi-heure aboutie côté OM.

Sous les yeux de Rudi Völler, double légende marseillaise et locale, la suite a d'abord été difficile, par manque de spontanéité, et de vitesse aussi, autour du duo Geoffrey Kondogbia-Hojbjerg, dont la vivacité n'est pas la qualité première.

Mais avec moins de ballons, l'OM a tout de même trouvé de bonnes positions de frappe pour Paixao (56e), Gouiri (57e) ou Kondogbia (64e). Ce n'était en fait qu'un avant-goût et Marseille a su ensuite profiter à plein du match assez paresseux du Bayer.

À la 77e minute, Gouiri a en effet profité d'une largesse défensive adverse pour partir du milieu de terrain et conclure d'une jolie frappe enroulée (1-0).

Avec toutes ses armes les plus affûtées sur le terrain, Genesio n'avait pas beaucoup de munitions sur le banc, mais Tadjidine Mmadi, Alexi Koum, Neal Maupay ou Tochukwu Nnadi sont entrés et ont fait ce qu'ils pouvaient et ce qu'il fallait pour tenir.

Au coup de sifflet final, le gros millier de supporters marseillais venus jusqu'à Leverkusen a pu exulter. Leur OM est encore là et peut croire, vraiment, à un avenir européen.

AFP/VNA/CVN