Ligue des champions : Paris en démonstration, Manchester United renversant

Toujours aussi impressionnant, le PSG a encore frappé fort en écrasant Villarreal mardi 3 novembre lors de la 4 e journée de Ligue des champions, où Manchester United s'est offert un peu d'air grâce à un succès renversant contre la Roma.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Moins de huit minutes pour tuer une rencontre : avec quatre buts de quatre joueurs différents entre la 9e et la 17e minute (Joao Neves, Désiré Doué, Mayulu puis Fabian Ruiz), le PSG a mis KO Villarreal, finalement surclassé 6-0 dans son stade de la Céramique.

Déjà sortis vainqueurs de leurs chocs contre Manchester City et Barcelone, les doubles tenants du titre parisiens ont fait le spectacle malgré leurs absents (Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos, Mendes...).

Ils sont plus que jamais seuls en tête de la phase de ligue avec 12 points sur 12 possibles et une avalanche de buts marqués, avant de recevoir la Roma fin novembre.

La Louve a elle bien cru jouer un mauvais tour à Manchester United à Old Trafford : menés 2-0, les Red Devils se sont finalement imposés 3-2 dans un stade en fusion, et repoussent la crise.

Grâce notamment à un doublé de Matheus Cunha (83e, 86e), parti célébrer au milieu de ses supporters, les Mancuniens ont mis fin à une série de neuf matches sans victoire toutes compétitions confondues, une situation inédite depuis 1984.

Ce succès renversant va peut-être offrir un sursis à leur entraîneur Michael Carrick, encore fragilisé par le revers contre Chelsea samedi mais soutenu une nouvelle fois par son public mardi 3 novembre.

Le Barça redémarre

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Sous un déluge au Camp Nou, Barcelone a décroché un beau succès face à Aston Villa (3-0), qui comptait jusqu'ici trois victoires en autant de journées. Dominés par le PSG (4-2) puis par le Real lors du Classico (2-1), les Blaugranas se rassurent, deuxièmes avec neuf points.

Les Catalans ont d'abord profité d'une erreur de relance des Villans, offrant un cadeau que Lamine Yamal s'est chargé de propulser dans les filets d'un bel enroulé du gauche (7e). Raphinha (52e, 64e) a alourdi la marque.

L'affiche de la soirée entre l'Atlético Madrid et le Bayern Munich a elle profité aux Bavarois (2-0), qui restaient sur deux nuls.

Si le Ballon d'Or Harry Kane a été muet, le jeune Lennart Karl, 18 ans, a profité d'une perte de balle de Robin Le Normand dans sa surface pour faire sauter le verrou des Colchoneros (54e), trop timides offensivement pour renverser la partie, dont Konrad Laimer a scellé l'issue d'une frappe surpuissante (74e).

Plombé par deux défaites consécutives face au Real et Bruges pour entamer sa campagne européenne, l'Inter a confirmé son redressement avec une nette victoire à Rotterdam contre le Feyenoord (3-0).

Les Interistes affichent le même bilan (6 points) et la même dynamique (deux défaites puis deux victoires) que Galatasaray, qui a dominé Stuttgart 2-0 grâce à un doublé du jeune milieu russe Alexeï Batrakov.

Le Sporting Portugal, quart de finaliste l'an passé et qui devrait bientôt voir arriver à sa tête l'ex-entraîneur de Lyon Paulo Fonseca, a lui battu sans briller le Chakhtar Donetsk à Londres (1-0) et pointe dans le Top 8 avec 9 points.

Déjà sous pression avec trois revers, Lille n'a pu faire mieux qu'un triste nul 0-0 sur la pelouse synthétique de Bodoe/Glimt, en Norvège au nord du cercle polaire. De quoi débloquer son compteur, mais insuffisant pour viser une qualification.

AFP/VNA/CVN