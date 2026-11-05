Ligue des champions : Porto se relance et enfonce Naples

Sans rival dans son championnat, Porto a enfin lancé sa saison en Ligue des champions mercredi 4 novembre en surclassant (4-1) Naples qui se rapproche de son côté d'une nouvelle crise.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Impressionnant leader de Primeira Liga, avec un maximum de 30 points en dix journées et cinq points d'avance sur son premier poursuivant, Porto était jusque là bien timide en Europe. Battus à domicile par Manchester City (2-0) et le PSV Eindhoven (1-0), dominés sur le terrain du Betis Séville (3-2), les "Dragons" ne faisaient plus peur.

Mais heureusement pour eux, ils ont croisé la route d'un Napoli en plein doute et en panne de confiance.

Devant leur public, les champions du Portugal ont rapidement ouvert la marque sur une tête de Jan Bednarek (11e). Si le Napoli a répliqué juste avant la pause (43e) par Scott McTominay, le club italien a perdu pied en seconde période.

Dominateur, Porto a logiquement repris l'avantage sur un contre conclu par Gabri Veiga (2-1, 71e). Face à une équipe en difficulté sur les coups de pied arrêtés, Jakob Kiwior a ajouté, toujours de la tête, un troisième but à la 80e minute. Et la soirée du Napoli a viré au cauchemar avec l'exclusion de Rafa Marin (88e) et un penalty transformé par Samu Aghehowa (4-1, 90e).

"Difficile à expliquer"

Avec ce succès, Porto a repris espoir d'atteindre au moins les barrages d'accession aux 8e de finale: il s'est replacé à la 26e place au classement de la phase de ligue.

Photo : AFP/VNA/CVN

Naples reste de son côté bloqué à trois points, juste derrière son adversaire du soir (27e), et n'arrive pas à sortir d'une spirale négative : le vice-champion d'Italie 2026, déjà distancé à la 8e place en championnat, à 14 points de la tête, n'a gagné que trois de ses sept derniers matches toutes compétitions confondues et son entraîneur Massimiliano Allegri, arrivé cet été, est de plus en plus contesté.

"Pas grand-chose n'a fonctionné ce soir. C'est difficile à expliquer, il faut juste se taire et demander pardon à nos supporters qui sont venus jusqu'ici nous encourager", a regretté Matteo Politano sur la chaîne Prime.

"Ce sont des petits détails qui ont fait la différence, je suis déçu mais pas en colère. Notre première période a été bonne", a de son côté estimé Allegri.

Ses déboires ne sont peut-être pas finis: son équipe reçoit la Lazio, leader invaincu de la Serie A, ce week-end et se déplacera à Manchester pour défier City le 24 novembre pour la cinquième journée de Ligue des champions.

AFP/VNA/CVN