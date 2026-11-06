F1 : Hamilton "évidemment agacé" par l'incident avec son coéquipier Leclerc au Mexique

Une semaine après le sacre de son pilote Kimi Antonelli, plus jeune champion du monde de l'histoire de la F1, l'écurie Mercedes peut décrocher le titre constructeur ce week-end au GP du Brésil, qui verra aussi Max Verstappen, Lewis Hamilton et George Russell se battre pour la deuxième place au classement.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Cette 20e manche de la saison sur l'Autódromo José Carlos Pace, connu sous son appellation d'origine "Interlagos" à Sao Paulo, survient aussi en pleine tension entre les pilotes Ferrari, Lewis Hamilton (3e au classement provisoire) et Charles Leclerc (5e), qui ont failli s'accrocher au GP du Mexique dimanche dernier 1er novembre.

La Scuderia compte 126 points de retard sur Mercedes au Championnat du monde des constructeurs et l'écurie allemande décrochera son neuvième titre si elle marque ce dimanche 8 novembre trois points de plus que l'italienne.

"Tout ce que je peux promettre, c'est que pour le reste de cette saison, et la prochaine, je vais tout donner pour renouer avec les performances dont j'ai été capable la plupart du temps dans ma carrière", a déclaré le Britannique Russell, 28 ans, complètement surpassé cette saison par l'Italien Antonelli, 20 ans, comme en témoignent sa décevante sixième place au Mexique dimanche et sa chute au 4e rang du classement provisoire.

À quatre GP (Brésil, Las Vegas, Qatar et Abou Dhabi) de la fin de la saison - si tant est que ceux du Golfe aient bien lieu, en fonction de la situation militaire au Moyen-Orient - Russell est devancé par son compatriote aux sept couronnes mondiales, Hamilton (3e), et par le Néerlandais Max Verstappen qui en a quatre et qui réalise une remontée spectaculaire depuis les derniers Grands Prix, jusqu'à la 2e place du classement.

Russell, qui se considérait comme le favori en début de saison, a fait son autocritique et félicité son coéquipier italien, tout en "croisant les doigts que la chance revienne un peu", alors qu'il a enchaîné les coups du sort et les avaries mécaniques avec sa Mercedes.

Antonelli, nouveau "modèle de pilote"



Antonelli a remporté neuf Grands Prix dès sa deuxième saison en F1 et a été troisième à Mexico, propulsé au sommet comme plus jeune champion du monde de l'histoire de cette discipline et premier Italien depuis Alberto Ascari en 1953.

La photo du jeune homme au visage d'adolescent, porté en triomphe sur le podium à Mexico par les "vétérans" Hamilton (41 ans) et Verstappen (29 ans) a fait le tour du monde et Antonelli a promis de "l'accrocher chez (lui)".

Il avait été repéré enfant, choisi et couvé par la filière Mercedes et le patron de l'écurie de F1, Toto Wolff, qui a loué dans un long courriel interne rendu public jeudi 5 novembre, "son humilité, intégrité et sa loyauté, mêlées à une ambition et une détermination hors du commun".

Le jeune Italien incarne aux yeux de l'homme d'affaires autrichien, un nouveau "modèle de pilote" contraire à celui "du passé (...) qui veut gagner à tout prix, égoïste, opportuniste et impitoyable".

Wolff n'a pas oublié Russell, "un champion et pilote N°1" de Mercedes, mais dont ce n'était "pas l'année".

Hamilton "agacé" par Leclerc

Sao Paulo sera aussi l'occasion, peut-être, d'apaiser le clan Ferrari.

Hamilton s'est dit jeudi 5 novembre "évidemment agacé" par son coéquipier monégasque Leclerc qui avait failli l'accrocher en tentant de le doubler en début de course au Mexique.

Verstappen en avait profité pour remporter sa troisième victoire de l'année en quatre courses, grâce aux Red Bull en pleine renaissance, au grand dam d'Hamilton qui visait un doublé Ferrari.

Peut-être pour consoler le quadragénaire anglais, son aîné espagnol Fernando Alonso, 45 ans et 444 Grands Prix de F1 au compteur, l'a félicité pour son 400e au Brésil.

Cela aurait été le 200e du Français Esteban Ocon, mais il a été congédié par l'écurie américaine Haas, après des rumeurs d'altercation avec son directeur japonais Ayao Komatsu.

Le trentenaire normand est remplacé par le débutant brésilien de 21 ans, Rafael Camara, issu de la filière Ferrari, motoriste de Haas.

AFP/VNA/CVN