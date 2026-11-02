NBA : les Warriors portés par leur jeunesse, les Lakers par Doncic

Pas de Curry, pas de soucis ! Le rookie des Golden State Warriors Yaxel Lendeborg a marqué 37 points dimanche 1 er novembre en NBA pour offrir la victoire à San Francisco malgré l'absence de sa star, quand Luka Doncic a encore porté les Lakers.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Sans l'illustre Steph Curry, 38 ans et sur la touche à cause de son genou droit grinçant, Lendeborg, 24 ans, a endossé le rôle du vétéran pour vaincre les Los Angeles Clippers 124-112.

Celui qui a été sélectionné en 11e place lors de la draft cet été a établi son meilleur total de points dans sa jeune carrière (en plus de 6 passes et 4 rebonds), soit le meilleur total pour un rookie des Warriors depuis... Steph Curry, en 2010 (42 points contre Portland).

Promesse d'un ciel bleu pour les années à venir au-dessus de la baie de San Francisco ?

"Il joue à ce niveau alors qu'il ne connaît pas encore vraiment la NBA... Le rythme est encore très rapide pour lui. Mais il est tellement habile et talentueux qu'il réussit des actions incroyables", applaudit son entraîneur Steve Kerr.

"Je pense qu'il va encore beaucoup s'améliorer. Mais l'impact qu'il a sur ces matchs dès les premières semaines, c'est impressionnant", ajoute le technicien.

L'intéressé dit vouloir "simplement continuer à jouer avec le sourire" et c'est ce qu'il a fait dimanche 1er novembre, avec une belle adresse au tir : 13 paniers sur 19 tentatives, dont un 6 sur 11 à trois points.

Après avoir offert la quatrième victoire de la saison à la franchise californienne, qui avait débuté par trois défaites, Lendeborg a prévenu en souriant que s'il poursuivait comme ça, il pourrait faire "des petits pas de danse à la Steph" Curry.

Le phare Tatum

Luka Doncic, qui joue sa 9e saison, paraîtrait presque vieux à côté de Lendeborg.

Mais le Slovène est dans la fleur de l'âge, 27 ans, et ça se voit sur le parquet : il a encore réalisé un match avec des statistiques dignes d'un MVP (45 points et 15 rebonds).

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Grâce à leur capitaine, les Lakers se sont imposés 131-125 face aux Toronto Raptors, même s'ils se sont fait peur en fin de match.

Devant pendant toute la durée de la rencontre, Los Angeles a assisté au retour de Toronto dans l'ultime quart-temps, porté par 15 points de Jamison Battle.

L'entraîneur des Lakers JJ Redick s'est vu obligé de faire entrer à nouveau ses titulaires pour assurer un succès qu'il croyait déjà scellé.

Les Celtics de Boston surfent de leur côté sur une excellente dynamique, avec une cinquième victoire d'affilée, sur le parquet de l'Orlando Magic (108-97).

Leur phare Jayson Tatum a guidé ses coéquipiers avec 32 points et 7 passes.

Orlando a tout tenté mais s'est échoué sur la défense de fer des Celtics, qui a provoqué 18 pertes de balle pour un total de 21 points marqués sur ces changements de possession grâce, entre autres, à Paul George (17 points, 8 passes, 2 interceptions).

Les Brooklyn Nets de Nolan Traoré sont allés chercher leur premier succès, contre Indiana (98-90), aidés par les 16 points et 6 passes du Français.

Michael Porter Jr (23 pts, 9 rebds) et Day'Ron Sharpe (15 pts, 13 rbds) ont apporté leur pierre à un édifice qu'il faudra encore consolider pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une victoire sans lendemain.

AFP/VNA/CVN