Tour d'Italie 2027

Un chrono en montagne, trois circuits et le Monte Zoncolan en juge de paix

Le Tour d'Italie (8-30 mai) aura pour points d'orgue en 2027 deux chronos, dont un en montagne, trois passages sur des célèbres circuits de sports mécaniques et une avant-dernière étape potentiellement décisive avec le Monte Zoncolan, selon le parcours dévoilé mardi 3 novembre à Rome.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Après deux départs consécutifs à l'étranger, Albanie en 2025 et Bulgarie l'an dernier, le Giro s'élancera cette fois de Trieste, dans le Nord-Est du pays, aux confins de la Slovénie.

Dans la course à la succession du Danois Jonas Vingegaard, avec possiblement en guest-star le Français Paul Seixas - qui hésite pour son calendrier 2027 entre Tour de France et Giro -, le peloton fera une incursion dès la première étape dans le pays de Tadej Pogacar et y passera toute la seconde étape. Mais la participation de l'ogre slovène, victime d'une grave chute lors du Tour d'Espagne 2026, est loin d'être acquise, malgré les appels du pied répétés des organisateurs.

En redescendant la côte adriatique, les six premières étapes devraient favoriser les longues échappées ou/et les arrivées au sprint, notamment la 4e le 11 mai entre Argenta et Misano Adriatico, avec son arrivée jugée sur le circuit de Misano où se tient le Grand Prix de Saint-Marin de MotoGP.

Un "toit" à 2618 m

Les sports mécaniques, de retour dans la lumière en Italie après le titre de champion du monde de F1 du phénomène Kimi Antonelli, sont d'ailleurs à l'honneur lors de cette 110e édition du Giro.

La 11e étape arrivera à Mugello, sur un autre circuit au programme du championnat de MotoGP, et la 15e, un contre-la-montre de 37,3 km, s'élancera du célèbre "Autodrome nazionale" de Monza, théâtre du GP d'Italie de F1, pour rallier Milan.

Le premier rendez-vous important dans la course au maillot rose pourrait avoir lieu le 14 mai avec une 7e étape sous la forme d'un chrono de 19,6 km en montagne, avec une arrivée à 1.068 m d'altitude après une rampe finale de 12,5 km.

Après avoir atteint Naples, le Giro remontera vers le nord pour une deuxième semaine de transition qui se concluera par une 14e étape se terminant à Piani di Bobbio, à plus de 1.600 m d'altitude après des portions à 18%.

Le vainqueur de ce Giro devrait se décider lors de la dernière semaine notamment sur les routes menant au "toit" de l'épreuve, à 2.618 m, le Passo di Gavia (16e étape), à Madonna di Campiglio (18e étape), après la double ascension du Passo Durone et sur les pentes du Monte Zoncolan (10,1 km de long, 11,9% de déclivité moyenne et des portions à 24%) à la veille de l'arrivée à Rome.

AFP/VNA/CVN