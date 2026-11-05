Tennis : premier Masters et nouveau cap franchi pour Arthur Fils

Arthur Fils s'est qualifié mercredi 4 novembre à 22 ans pour son premier Masters de fin d'année (15-22 novembre à Turin), une première pour un Français depuis dix ans, au bout d'une saison tronquée par les blessures et marquée par sa première victoire en Masters 1000.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La journée avait bien commencé après la défaite de l'Américain Frances Tiafoe (8e mondial) au deuxième tour du Masters 1000 de Paris contre le Français Quentin Halys, qui l'a assuré de terminer parmi les huit meilleurs joueurs de la saison.

"C'est une journée que je ne vais pas oublier. J'ai suivi le match de Quentin de près, il faut que je le remercie. Ça m'a permis de me détendre pour le match de ce soir", a-t-il souri mercredi soir 4 novembre.

Et elle s'est parfaitement achevée par une qualification en huitièmes de finale, grâce à sa victoire 6-3, 7-6 (7/4) face au Tchèque Tomas Machac.

À Turin, il rejoint - en l'absence de Jannik Sinner, forfait - Alexander Zverev (1er), Carlos Alcaraz (3e), Ben Shelton (4e), Daniil Medvedev (5e) et Flavio Cobolli (6e). Le doute persiste cependant sur ce dernier, forfait à Paris en raison d'une "petite élongation musculaire".

Avant le tournoi, il avait assuré ne pas ressentir "plus de pression" que d'ordinaire, mais mercredi soir 4 novembre, "c'est un rêve d'enfant, je suis très très content de pouvoir y participer cette année, j'espère que je vais pouvoir y participer plus souvent, presque tous les ans", s'est-il réjoui.

L'objectif est atteint dès cette saison, un nouveau cap après celui franchi en septembre en intégrant pour la première fois le top 10.

En participant au Masters, "on fait partie de ce cercle privé, de membres du top 10, on fait partie des maîtres", expliquait avant le tournoi parisien Guy Forget.

"On va dans un lieu souvent un petit peu mythique, s'expliquer à armes égales dans un petit tournoi où la planète entière a les yeux braqués sur vous. Je suis sûr qu'il doit être très fier aujourd'hui de faire partie de ce petit club privé", ajoutait l'ancien N.4 mondial, une participation au Masters en simple à son actif, en 1991.

Le premier depuis Monfils

Aucun joueur français ne s'était qualifié pour le Masters depuis Gaël Monfils, en 2016. Fils l'a fait en ayant remporté moins de deux matches en Grands Chelems pendant la saison, une première depuis l'Américain Brad Gilbert en 1989 (0).

Fils n'en a gagné qu'un seul, à Wimbledon, l'un des deux auxquels il a participé, avec l'US Open, où il avait été éliminé dès le premier tour, par Stefanos Tsitsipas.

Il arrivait alors plein d'ambitions après avoir décroché son premier Masters 1000, à Cincinnati, devenant le premier Français à triompher dans un tournoi de cette catégorie depuis Jo-Wilfried Tsonga en 2014.

Clin d’œil du destin, Gilbert aussi en 1989 avait soulevé le trophée à Cincinnati.

Huit mois d'absence

Fils, vainqueur aussi en 2026 du tournoi ATP 500 de Barcelone en avril, avait manqué l'Open d'Australie en début de saison, convalescent après une fracture de fatigue au dos subie en 2025 et qui l'a tenu éloigné de longs mois du circuit.

"Il fait une saison incroyable, déjà en tant que tel. Mais si on se dit que quand il a repris en février, il sortait de 7-8 mois d'arrêt et a quasiment tout de suite +performé+, et qu'il est en course pour le Masters alors qu'il ne les a pas tous joués, franchement c'est assez impressionnant" avait expliqué Cédric Pioline, directeur du tournoi parisien et 5e joueur mondial en 2000, avant le début du Masters 1000.

Après son titre à Barcelone, le 7e joueur mondial, le meilleur classement de sa carrière, avait dû renoncer à Roland-Garros, blessé à une hanche.

Avant le Masters 1000 de Paris, le droitier avait déclaré forfait la semaine dernière à Bâle "par précaution".

Mercredi soir 4 novembre, le No1 français s'est rassuré pour son premier match dans la capitale française depuis un an et demi. "Tout va bien, le corps se sent bien", a-t-il affirmé.

Et pourquoi pas, dès jeudi soir 5 novembre face à l'Américain Taylor Fritz, tenter de franchir un nouveau cap, celui des huitièmes de finale.

AFP/VNA/CVN