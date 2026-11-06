Masters 1000 de Paris : douche froide pour Fils, Van Assche seul Français en quarts

Il n'y a plus qu'un Français au Masters 1000 de Paris : Luca Van Assche, 47 e mondial, s'est qualifié pour les quarts de finale, son premier dans ce type de tournoi, grâce à sa victoire 7-5, 3-6, 6-4 face à l'Italien Lorenzo Musetti jeudi 5 novembre.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Forcément attendu à Paris en tant que N.1 français, Arthur Fils, 7e joueur mondial, a été surclassé 6-3, 6-4 par l'Américain Taylor Fritz (12e), échouant de nouveau à franchir le cap des huitièmes de finale dans la capitale.

Fils impuissant

À 22 ans, Arthur Fils réalise une saison impressionnante, avec un premier titre en Masters 1000 (Cincinnati) en août puis une entrée pour la première fois dans le top 10 cet automne.

Une année 2026 également récompensée par une première qualification pour le Masters de fin de saison à Turin (15-22 novembre), où le dernier Français à y avoir participé était Gaël Monfils, en 2016.

Mais comme souvent, son passage dans la capitale française s'est de nouveau soldé par un échec, lui qui n'a plus disputé Roland-Garros depuis deux éditions (forfait après le 2e tour en 2025, avant le tournoi en 2026) pour cause de blessure, et manqué le Masters 1000 de Paris l'an dernier, toujours convalescent.

Dans le tournoi, Fils ne compte que trois victoires dans le tableau principal en quatre participations - deux éliminations au 1er tour et deux en huitièmes de finale.

Il retrouvait jeudi soir Taylor Fritz une semaine après leur match en quart de finale à Bâle, où le Français, alors mené 6-2, 2-0, avait abandonné, "par précaution".

Mais Fils est tombé sur un Fritz des grands soirs, impérial au service (14 aces, 76% de première balle) et une grande qualité en retours, laissant Arthur Fils totalement impuissant.

"Il y a eu un moment où je me suis dit que ça allait quand même être très compliqué. Dans l'ensemble, ce n'est pas comme si j'avais fait un mauvais match. C'est juste lui qui a été plus fort que moi, qui a mieux servi et mieux retourné", a réagi à chaud le Français.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'Américain a expédié la première manche en moins d’une demi-heure sur un jeu blanc. Et Fils n'a guère fait mieux dans le deuxième set, pris à la gorge dès le premier jeu avant de céder son service à 1-1 après un revers qui a tapé la bande du filet, sans le franchir.

À la peine aussi dans ses déplacements, il a gâché les rares occasions qu'il a eues sur les deuxièmes balles de Fritz.

Et l'Américain a conclu le match en un peu plus d'1h10 par un nouveau jeu blanc.

Van Assche fier d'avoir "imposé son jeu"

Comme Fils, deux autres Français ont pris la porte en huitièmes de finale : Quentin Halys (46e), battu 7-6 (7/3), 6-4 par Tommy Paul (14e), tout comme Arthur Rinderknech (68e), éliminé par Ben Shelton (4e) 3-6, 6-4, 7-6 (7/5).

La seule éclaircie tricolore du jour s'appelle Luca Van Assche.

Vainqueur en juillet de son premier titre sur le circuit principal au tournoi ATP 250 sur terre battue d'Estoril, le Français de 22 ans retrouvait Musetti deux semaines après leur quart de finale au tournoi ATP 250 de Lyon où l'Italien, futur lauréat, avait pris le dessus au bout d'un duel haletant de plus de 3h30.

L'ex-N.1 mondial juniors a pilonné à l'envi le revers de Musetti jusqu'à se procurer trois balles de premier set, empoché sur la troisième grâce à une faute directe en coup droit de l'Italien.

"J'ai réussi par moments à imposer mon jeu et je suis très content de ça", s'est réjoui "LVA" en conférence de presse.

Après avoir profité d'une baisse de régime de Van Assche dans le deuxième set, l'Italien a enchaîné les fautes directes en toute fin de match et offert trois balles de match au Français, qui a conclu par une amortie au filet au bout de 2h38.

Grâce à sa deuxième victoire de suite face à un top 30 (après Learner Tien, 19e, au deuxième tour), il est assuré d'intégrer le top 40 pour la première fois de sa carrière à l'issue du tournoi.

Au prochain tour, le dernier Français prédit un "bon combat" face à l'Australien Rinky Hijikata (83e), issu des qualifications, le moins bien classé du tableau à ce stade mais tombeur de Novak Djokovic au 2e tour.

AFP/VNA/CVN