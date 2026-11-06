Ligue Europa : Lyon accroche la Real Sociedad pour sa première sans Fonseca

L’Olympique Lyonnais, lâché par son entraîneur Paulo Fonseca, parti au Sporting Portugal, a décroché un nul encourageant jeudi 5 novembre sur la pelouse de la Real Sociedad (1-1) lors de la quatrième journée de Ligue Europa, pour son premier match sans le Portugais.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'après-Fonseca a donc débuté au Pays basque par un match nul plutôt logique - et loin d'être alarmant - pour les joueurs de Jorge Maciel, intérimaire destiné à retourner dans l'ombre après la trêve internationale (à partir de lundi 2 novembre).

"S'il y avait bien une semaine où il fallait faire preuve de résilience, c'est cette semaine. On l'a montré hors du terrain, à l'entraînement, et sur le terrain ce soir dans une compétition importante comme la Ligue Europa", a réagi le Portugais en conférence de presse.

"Depuis mardi 3 novembre, l'annonce du départ de Paulo, on a vraiment tourné la page. On s'est parlé entre nous, et on s'est dit qu'il fallait repartir de l'avant, être nous-mêmes. C'est comme quand tu pars de chez toi et que laisses tes parents. Est-ce que tu conserves ton éducation, est-ce que tu conserves tes valeurs? (...) La performance de ce soir était une belle façon de représenter tout le travail effectué jusqu'à présent", a-t-il estimé.

Son potentiel successeur, l'Espagnol Carlos Vicens - ex-entraîneur de Braga et ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, qui figure parmi les pistes de l'OL - aura bien du travail pour relancer le projet lyonnais.

Mais la situation dont il pourrait hériter sera loin d'être catastrophique, avec une troisième place à défendre en Ligue 1 dimanche 8 novembre à Brest, et de bonnes chances de rester dans la course au Top-8 en Ligue Europa (12e, 7 points).

Tolisso relance tout

Après un silence glaçant, en hommage à l'attaquant de Tenerife Jesus de Miguel et aux victimes de l'accident ferroviaire d'Urda, la rencontre avait débuté par une séquence loufoque, venue illustrer les tâtonnements tactiques rhodaniens.

Le gardien lyonnais Dominik Greif, que l'on pensait blessé, est resté au sol quelques secondes pour permettre à ses coéquipiers, qui avaient passé les quatre premières minutes à courir derrière le ballon, de venir prendre des consignes de Jorge Maciel (4e).

Les ajustements qui ont suivi ont aidé ses hommes à rentrer réellement dans leur rencontre, mais ils ont rapidement été ramenés aux manques de leur effectif, en l'absence de Pavel Sulc, Loïs Openda, Ernest Nuamah et Tyler Morton.

Car les jeunes Khalis Merah, 19 ans, et Kaïl Boudache, 20 ans, bien que prometteurs et volontaires, ne sont logiquement pas encore prêts pour porter l’attaque lyonnaise un soir d’Europe. Encore moins lorsqu’ils tombent sur le roc sénégalais Mamadou Sarr, infranchissable face à son club formateur (9e, 11e, 29e, 35e, 44e), et le solide latéral Jon Aramburu (36e, 45e).

D'abord trop court pour reprendre un bon centre du Japonais Keito Nakamura (14e), le capitaine lyonnais Corentin Tolisso a lui réclamé, en vain, un pénalty après avoir été accroché à l'entrée de la surface par le défenseur vénézuélien (26e).

Incrédule sur son banc, Maciel a passé les secondes qui ont suivi à pester contre cette décision et n'a pas pu contenir sa frustration lorsque le buteur islandais Orri Oskarsson, trouvé entre les deux centraux lyonnais par l'ailier basque Ander Barrenetxea, a ouvert le score de la tête (28e, 1-0).

Le champion du monde espagnol Mikel Oyarzabal a bien failli enfoncer le clou d'une frappe lointaine du gauche que tout le stade d'Anoeta avait vu dedans (31e), mais les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur le score d'1-0 pour les locaux, après une volée ratée de Tolisso (44e).

Sur une situation similaire, le champion du monde 2018 a réglé la mire, et tout relancé, en début de deuxième période, d'un enchaînement de grande classe (54e, 1-1) pour reprendre un centre brossé de Tanner Tessmann.

Il est même passé tout près d'être le héros du soir à la 90e minute, d'un coup de tête repoussé par le gardien basque Unai Marrero (90e) et qui laisse penser que l'OL aurait peut-être mérité de ramener mieux qu'un petit point.

AFP/VNA/CVN