NBA : les Spurs de Wembanyama répondent au défi des Pistons, 9e succès d'affilée

Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama (21 points) ont su répondre au défi physique des Detroit Pistons pour s'imposer 114 à 103 dans le Michigan et signer un 9 e succès de suite en NBA lundi 23 février.

Photo : AFP/VNA/CVN

Ce qui était encore un match entre deux des pires équipes de la ligue il y a deux ans s'est transformé en affiche de haut de tableau entre deux candidats au titre : Spurs et Pistons ont offert une rencontre de haut niveau lundi, un avant-goût des play-offs, devant le bouillant public de Détroit.

Fidèles à leur réputation, les Pistons ont joué "dur" d'entrée, multipliant les contacts appuyés, notamment sur Victor Wembanyama, finissant par être pénalisés par les arbitres.

Le meneur Cade Cunningham, récemment auto-proclamé "meilleur joueur américain", a notamment forcé son coup d'épaule sur le géant français (2,24 m) en tout début de rencontre, mais c'est lui qui a fini par perdre son basket (16 points à 5 sur 26 au tir, 6 rebonds, 10 passes) sous la menace d'une expulsion pour trop de fautes commises.

Wembanyama a eu du mal à rentrer offensivement dans la partie (6 sur 16 au tir), mais a grandement contribué à créer l'écart dans le 3e quart-temps pour finir avec 21 points, 17 rebonds et 4 passes. Toujours aussi précieux sous l'arceau pour intimider et perturber l'attaque adverse, sa menace défensive s'est matérialisée avec six contres.

"Wemby", âgé de 22 ans, a désormais réussi au moins un block face à chaque franchise NBA.

Les Spurs adroits derrière l'arc

Les Spurs ont surtout fait la différence grâce à leur adresse de loin (18 sur 40 à 45%), dans le sillage de Devin Vassell (28 points, 7 sur 11 de loin à 64%). Les Pistons n'ont réussi que 7 de leurs 36 tentatives derrière l'arc (19%).

Le costaud intérieur Jalen Duren a été le plus en vue pour les locaux (25 points, 14 rebonds), s'offrant notamment un "poster dunk" sur Wembanyama qui a électrisé les fans.

Avec ce 9e succès d'affilée, San Antonio consolide toujours plus sa 2e place de la conférence Ouest (41v-16d), se rapprochant du Thunder d'Oklahoma City, leader et champion en titre (44v-14d).

Les Pistons, qui restaient sur 5 succès de suite, restent en tête à l'Est (42v-14d).

À Memphis, les Grizzlies ont eux été dominés 123 à 114 par les Sacramento Kings, qui ont ainsi mis fin à leur série de 16 défaites.

Titulaire pour les visiteurs, le rookie français Maxime Raynaud a compilé 10 points et 13 rebonds.

Son compatriote Rayan Rupert, remercié par Portland vendredi 19 février puis engagé pour dix jours par Memphis dimanche, s'est lui signalé avec 10 points, 9 rebonds et 3 interceptions en 26 minutes.

Autre Français sur le parquet, Killian Hayes, qui a lui aussi signé pour dix jours dimanche 22 février mais avec Sacramento, a délivré 4 passes sans inscrire de point en 10 minutes.

AFP/VNA/CVN