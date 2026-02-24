>> NBA : Wembanyama porte San Antonio contre Dallas, premiers pas de Yabusele avec Chicago
|Victor Wembanyama lors du match NBA des San Antonio Spurs contre des Detroit Pistons, le 23 février à Detroit.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Ce qui était encore un match entre deux des pires équipes de la ligue il y a deux ans s'est transformé en affiche de haut de tableau entre deux candidats au titre : Spurs et Pistons ont offert une rencontre de haut niveau lundi, un avant-goût des play-offs, devant le bouillant public de Détroit.
Fidèles à leur réputation, les Pistons ont joué "dur" d'entrée, multipliant les contacts appuyés, notamment sur Victor Wembanyama, finissant par être pénalisés par les arbitres.
Le meneur Cade Cunningham, récemment auto-proclamé "meilleur joueur américain", a notamment forcé son coup d'épaule sur le géant français (2,24 m) en tout début de rencontre, mais c'est lui qui a fini par perdre son basket (16 points à 5 sur 26 au tir, 6 rebonds, 10 passes) sous la menace d'une expulsion pour trop de fautes commises.
Wembanyama a eu du mal à rentrer offensivement dans la partie (6 sur 16 au tir), mais a grandement contribué à créer l'écart dans le 3e quart-temps pour finir avec 21 points, 17 rebonds et 4 passes. Toujours aussi précieux sous l'arceau pour intimider et perturber l'attaque adverse, sa menace défensive s'est matérialisée avec six contres.
"Wemby", âgé de 22 ans, a désormais réussi au moins un block face à chaque franchise NBA.
Les Spurs adroits derrière l'arc
|Tobias Harris (gauche) marque pour les Detroit Pistons malgré la défense de Julian Champagnie des San Antonio Spurs, le 23 février à Détroit en NBA. Photo : AFP/VNA/CVN
Les Spurs ont surtout fait la différence grâce à leur adresse de loin (18 sur 40 à 45%), dans le sillage de Devin Vassell (28 points, 7 sur 11 de loin à 64%). Les Pistons n'ont réussi que 7 de leurs 36 tentatives derrière l'arc (19%).
Le costaud intérieur Jalen Duren a été le plus en vue pour les locaux (25 points, 14 rebonds), s'offrant notamment un "poster dunk" sur Wembanyama qui a électrisé les fans.
Avec ce 9e succès d'affilée, San Antonio consolide toujours plus sa 2e place de la conférence Ouest (41v-16d), se rapprochant du Thunder d'Oklahoma City, leader et champion en titre (44v-14d).
Les Pistons, qui restaient sur 5 succès de suite, restent en tête à l'Est (42v-14d).
À Memphis, les Grizzlies ont eux été dominés 123 à 114 par les Sacramento Kings, qui ont ainsi mis fin à leur série de 16 défaites.
Titulaire pour les visiteurs, le rookie français Maxime Raynaud a compilé 10 points et 13 rebonds.
Son compatriote Rayan Rupert, remercié par Portland vendredi 19 février puis engagé pour dix jours par Memphis dimanche, s'est lui signalé avec 10 points, 9 rebonds et 3 interceptions en 26 minutes.
Autre Français sur le parquet, Killian Hayes, qui a lui aussi signé pour dix jours dimanche 22 février mais avec Sacramento, a délivré 4 passes sans inscrire de point en 10 minutes.
AFP/VNA/CVN