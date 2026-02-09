NBA : les Knicks s'imposent largement chez les Celtics, Leonard grandiose avec 41 points

Les New York Knicks de Jalen Brunson ont largement dominé les Boston Celtics 111 à 89 dans le Massachusetts et Kawhi Leonard a porté avec 41 points les Los Angeles Clippers au succès le 8 février en NBA.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les Knicks frappent fort à Boston

Ce choc de haut de tableau de la conférence Est a rapidement et largement tourné en faveur des Knicks, vainqueurs 111 à 89. Les visiteurs ont été portés par leur meneur Jalen Brunson, auteur de 31 points et 8 passes, face aux 26 points de Jaylen Brown.

Les "C's", qui restaient sur cinq succès, sont dépassés à la deuxième place à l'Est par les Knicks, qui possèdent désormais le même bilan (34v-19d).

Le Français Mohamed Diawara a inscrit 10 points en sortie de banc et été élu "meilleur défenseur du match" pour son travail face à Jaylen Brown.

Kawhi Leonard en grande forme

Régulier depuis deux semaines, Kawhi Leonard a brillé avec 41 points, 8 rebonds et 4 interceptions pour mener les Los Angeles Clippers au succès 115 à 96 sur le parquet des Minnesota Timberwoles.

S'ils ont envoyé un signal fort en direction d'une reconstruction en transférant James Harden et Ivica Zubac cette semaine, les Clippers voient qu'ils peuvent encore compter sur leur double champion NBA, aux saisons gâchées par des blessures ces dernières années.

Les Clippers grimpent ainsi au 9e rang à l'Ouest (25v-27d) en position de barragiste.

Leonard a notamment réussi trois interceptions de suite en début de partie. "Je voulais commencer fort et donner le ton en défense", a-t-il déclaré.

Face à lui, Anthony Edwards a dû se contenter de 23 points.

Le pivot français Rudy Gobert a compilé 10 points et 7 rebonds pour les Wolves, Nicolas Batum inscrivant 3 points pour les visiteurs.

AFP/VNA/CVN