Les organisateurs des JO d'hiver 2030 en France promettent des Jeux de grande qualité

La France est convaincue qu'elle pourra organiser des Jeux olympiques d'hiver de grande qualité en 2030, malgré des délais de préparation serrés et des contraintes budgétaires, a assuré samedi 21 février Edgar Grospiron, président d'Alpes 2030.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Lors d'une conférence de presse précédant la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina, il a présenté l'avancement des préparatifs pour les Jeux de 2030, qui poursuivront le modèle de dispersion, avec des épreuves réparties dans plusieurs régions.

Selon lui, 85% des sites sont déjà prêts et seuls 15% restent à finaliser. Et de confirmer que les épreuves sur neige se dérouleront dans plusieurs stations de ski renommées des Alpes, tandis que celles sur glace seront pour l'essentiel prévues à Nice, dans le Sud-Est du pays.

Afin de réduire au minimum les travaux de construction inutiles et le gaspillage, les organisateurs envisagent d'organiser les compétitions de patinage de vitesse en dehors de la France, éventuellement à Turin, en Italie, ou à Heerenveen, aux Pays-Bas, deux villes qui disposent déjà d'installations adaptées à cette discipline. Sur ce point, M. Grospiron a indiqué que la décision finale devrait être confirmée par le Comité international olympique en juin.

En juillet 2024, le CIO a officiellement attribué les Jeux olympiques d'hiver de 2030 aux Alpes françaises, laissant aux organisateurs environ cinq ans et demi pour se préparer.

Pour Edgar Grospiron, l'expérience acquise lors des JO de Paris 2024 sera d'une aide précieuse pour les préparatifs, alors qu'il a noté que le temps était compté et le budget serré. "Mais nous savons que nous pouvons y arriver", a-t-il assuré.

Les JO d'hiver Alpes 2030 sont prévus du 1er au 17 février 2030. Ce sera la quatrième fois que la France accueillera les Jeux d'hiver après 1924, 1968 et 1992.

Xinhua/VNA/CVN