Espagne : le Barça retrouve le sourire... et la première place

Sérieux contre Levante (3-0) dimanche 22 février au Camp Nou, le FC Barcelone, champion d'Espagne en titre, a profité de la défaite du Real Madrid la veille face à Osasuna (2-1) pour récupérer la première place de Liga.

Sept jours plus tard, le Barça retrouve son trône !

Malgré deux interventions décisives de son gardien Joan Garcia (1re, 15e), le géant catalan (1er, 61 points) a logiquement dominé le promu (19e, 18 points) et s'est rassuré après deux revers consécutifs contre l'Atlético Madrid (4-0) et Gérone (2-1).

Le jeune milieu catalan Marc Bernal, auteur de son deuxième but chez les professionnels, avait ouvert le score en reprenant un bon centre d'Eric Garcia (4e, 1-0), avant que le capitaine Frenkie de Jong, bien servi par Joao Cancelo, ne double la mise (32e, 2-0).

Entré en jeu en deuxième mi-temps, l'électrique Fermin Lopez a creusé l'écart en fin de match d'une frappe surpuissante du gauche (81e, 3-0).

"C'était une très mauvaise passe pour nous, mais au final, nous avons bien répondu aujourd'hui. C'est ce que j'attendais de mes joueurs. C'est important de retrouver la tête du classement, mais il nous reste encore un long chemin à parcourir", a réagi l'entraîneur allemand Hansi Flick en conférence de presse.

"C'est une victoire importante. On voulait repasser premiers, surtout après ces deux défaites, on se devait de renverser la situation et retrouver la victoire", a ajouté le latéral français Jules Koundé à la télévision catalane.

Les points perdus à Gérone (2-1) lundi 23 février pourraient cependant coûter très cher aux Blaugranas, qui vont enchaîner les réceptions de Villarreal (3e) puis de l'Athletic Bilbao (8e) en Liga, et de l'Atlético Madrid (4e) en demi-finale retour de la Coupe du Roi.

Villarreal s'installe, Séville respire

Le Barça espère avoir obtenu d'ici-là l'autorisation d'augmenter la jauge d'admission au Camp Nou à 62.000 spectateurs de la part de la mairie de Barcelone.

En attendant, les 44.000 supporters présents dimanche dans l'enceinte ont célébré à l'unisson le retour du chef d'orchestre barcelonais Pedri après un mois d'absence (65e).

Plus tard dans la soirée, Villarreal (3e, 51 points) a conforté sa place sur le podium en s'imposant (2-1) dans le derby contre Valence (16e, 26 points) et repousse l'Atlético Madrid (4e) à trois longueurs.

Auteur d'un doublé tardif (85e, 90e+5) face à Majorque (2-0), la légende Iago Aspas, 38 ans, a lui hissé le Celta Vigo à la sixième place, qualificative pour la Ligue conférence, avec deux points d'avance sur l'Espanyol Barcelone (7e).

Dans l'après-midi, le Séville FC (11e, 29 points) avait ramené un succès clé (1-0) de Getafe (12e, 29 points) grâce à un but de l'international suisse Djibril Sow et s'est éloigné de la zone rouge.

