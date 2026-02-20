NBA : Wembanyama et les Spurs reprennent fort

Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont frappé fort, comme Cade Cunningham avec Détroit, pour la reprise de la NBA après le All-Star Game avec un large succès 121-94 face aux Phoenix Suns le 19 février.

Photo : AFP/VNA/CVN

Wembanyama et les Spurs en force

Exilés à Austin à cause du traditionnel rodéo de février dans leur Frost Bank Center de San Antonio, les Spurs ont largement dominé les Suns avec 17 points, 11 rebonds, 4 passes et 5 contres de Victor Wembanyama.

Malgré quelques maladresses en attaque en début de rencontre, le Français âgé de 22 ans a participé à la supériorité manifeste des siens, notamment en défense, avec deux contres dans la même action lors du premier quart-temps.

"Les gars avaient super envie d'être de nouveau ensemble", a commenté Stephon Castle (20 points), à propos de la reprise de la NBA après la petite pause consacrée au All-Star Game.

Démonstration de Cunningham à New York

Le meneur All-Star des Detroit Pistons Cade Cunningham a réussi une performance majeure avec 42 points, 8 rebonds et 13 passes pour un succès de prestige 126 à 111 dans le Madison Square Garden des New York Knicks.

Aussi adroit de loin, à mi-distance, ou encore au contact dans la raquette, le meneur âgé de 24 ans a proposé une démonstration de basket offensif épicée par un dunk furieux dans le 3e quart-temps, lorsque les visiteurs se sont envolés.

La vedette des Pistons montre avoir les épaules pour assumer ses déclarations au magazine GQ Sports, lui qui pense être actuellement "le meilleur joueur américain", et vient de remporter le All-Star Game.

Photo : AFP/VNA/CVN

En tête à l'Est (41v-13d), les Pistons ont ainsi battu pour la 3e fois en trois rencontres cette saison les Knicks (3es, 35v-21d), de quoi prendre l'avantage psychologique avant d'éventuelles retrouvailles en play-offs. Les New-Yorkais avaient éliminé Détroit au premier tour l'an dernier.

Joli coup des Clippers

Sur la lancée de leur début d'année, les Los Angeles Clippers ont fini par s'imposer 115 à 114 contre Denver à l'issue d'une rencontre folle.

Le Canadien Bennedict Mathurin, arrivé en provenance des Indiana Pacers, a flambé pour son premier match à domicile avec sa nouvelle équipe californienne avec 38 points en sortie de banc.

Nikola Jokic (22 points, 17 rebonds, 6 passes) et ses coéquipiers ont eu l'occasion d'égaliser sur le gong, mais Jamal Murray, qui venait d'inscrire 7 points de suite, a manqué le dernier de ses trois lancers francs obtenus à la sirène.

Jaylen Brown a lui validé un triple-double (23 points, 15 rebonds, 13 passes) avec Boston face aux Golden State Warriors (121-110).

Davis réévalué dans deux semaines, Curry dans 10 jours

Anthony Davis, transféré de Dallas à Washington début février, "progresse comme prévu" mais ne peut pas encore rejouer au basket, ont annoncé les Wizards. Touché aux ligaments de la main gauche, l'intérieur All-Star sera de nouveau examiné dans deux semaines.

Autre recrue d'envergure des Wizards cet hiver, Trae Young, arrivé blessé également (genou, cuisse), a aussi "progressé" et peut "accélérer" la montée en puissance de ses entraînements. Le statut du meneur All-Star, ancien des Atlanta Hawks, sera actualisé dans une semaine.

Stephen Curry, qui n'a plus joué depuis fin janvier, a passé une IRM qui confirme son "syndrome rotulien" au genou droit mais ne montre pas de "dommages structurels", annoncent les Golden State Warriors. Le meneur âgé de 37 ans sera de nouveau évalué dans 10 jours.

La nuit des Français

Maxime Raynaud s'est montré avec Sacramento (17 points, 14 rebonds, 4 passes), inscrivant notamment un panier spectaculaire depuis l'arrière de la planche, lors d'une 15e défaite de suite des Kings, face à Orlando (131-94).

Bilal Coulibaly a cumulé 12 points, 4 rebonds, 5 passes et 3 interceptions lors du succès de Washington contre les Indiana Pacers 112 à 105, sans Alex Sarr (ischio).

Zaccharie Risacher a lui inscrit 10 points et pris 7 rebonds pour gagner 117 à 107 avec Atlanta à Philadelphie.

Encore titulaire, le rookie Nolan Traoré a compilé 8 points et 5 passes pour les Brooklyn Nets, battus à Cleveland 112 à 84.

Tidjane Salaün a marqué 9 points et capté 4 rebonds avec les Charlotte Hornets, battu par les Houston Rockets de Kevin Durant (35 points).

AFP/VNA/CVN