Foot : défaite de l'Inter Miami face à Los Angeles FC en ouverture de la MLS

Le Los Angeles FC s'est imposé face à l'Inter Miami de Lionel Messi 3 à 0, lors de la première journée du championnat nord-américain de football, dont la saison débutait samedi 21 février.

Photo : Reuters/VNA/CVN

Le Sud-Coréen Son Heung-min, déjà très apprécié à Los Angeles alors qu'il entame sa première saison complète, a offert une passe décisive à David Martinez (38e) en première mi-temps, avant que Denis Bouanga (73e) et Nathan Ordaz (94e) ne scellent la victoire.

Le LAFC a mieux démarré, laissant Miami posséder largement le ballon, mais attaquant rapidement en contre.

Messi, qui a eu peu d'occasions de s'entraîner depuis qu'il s'est blessé au tendon d'Achille lors d'un match amical il y a deux semaines, semblait en manque de rythme. La star argentine a perdu le ballon à plusieurs reprises.

APS/VNA/CVN