Foot : défaite de l'Inter Miami face à Los Angeles FC en ouverture de la MLS

>> MLS : Messi mène l'Inter Miami vers sa première finale de conférence
>> MLS : Messi et Miami écrasent New York et recevront Vancouver en finale
>> Foot : Messi et Miami face à Müller et Vancouver pour un premier titre en MLS
|Denis Bouanga (n°99) a inscrit un but et délivré une passe décisive face à l'Inter Miami.
|Photo : Reuters/VNA/CVN
Le Sud-Coréen Son Heung-min, déjà très apprécié à Los Angeles alors qu'il entame sa première saison complète, a offert une passe décisive à David Martinez (38e) en première mi-temps, avant que Denis Bouanga (73e) et Nathan Ordaz (94e) ne scellent la victoire.
Le LAFC a mieux démarré, laissant Miami posséder largement le ballon, mais attaquant rapidement en contre.
Messi, qui a eu peu d'occasions de s'entraîner depuis qu'il s'est blessé au tendon d'Achille lors d'un match amical il y a deux semaines, semblait en manque de rythme. La star argentine a perdu le ballon à plusieurs reprises.
APS/VNA/CVN