ATP 500 de Doha : Fils bute en finale sur un Alcaraz injouable

Arthur Fils, qui disputait son troisième tournoi après son retour de blessure, n'a rien pu faire contre Carlos Alcaraz, numéro un mondial imprenable samedi 21 février en finale du tournoi ATP 500 de Doha (6-2, 6-1).

Photo : AFP/VNA/CVN

De retour au premier plan, le Français de 21 ans, désormais 40e mondial après avoir été 14e au printemps 2025, a cédé en 50 minutes contre le récent vainqueur de l'Open d'Australie, qui a signé samedi 21 février sa douzième victoire en autant de matches cette saison.

"Je savais ce que je voulais faire. J'ai fait le job", a déclaré Alcaraz après la rencontre. L'Espagnol de 22 ans n'avait jamais remporté le tournoi de Doha, où il avait été sorti en quart de finale l'an passé.

Samedi 21 février, il a livré une partition quasi parfaite pour remporter son 26e titre ATP, son 9e ATP 500. Dictant les échanges, décochant des missiles au service (86% de points gagnés sur première balle) et en retours, il a conclu le match d'une attaque de fond du cours pétrifiante.

Alors que les points défilaient au début de la seconde manche, Fils a fracassé sa raquette de rage. La balle de match lui a tout de même arraché un sourire de dépit.

"Désolé"

Accompagné de son nouvel entraîneur Goran Ivanisevic, ancien coach de Novak Djokovic, Fils a rendu hommage à son adversaire, proprement injouable : "C'était une blague aujourd'hui", s'est exclamé Fils.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Je suis vraiment désolé pour cette finale qui était très courte", a-t-il ajouté à l'adresse du public, tout en insistant sur le parcours accompli et ce que pouvait représentait cette finale après "huit mois très longs sans tennis".

Fils avait atteint la 14e place mondiale au printemps dernier, et la première française, avant de subir un coup d'arrêt, blessé au dos. Contraint au forfait avant le troisième tour de Roland-Garros, il avait tenté de revenir fin juillet mais pour deux matches seulement, avant de mettre un terme à sa saison.

Doha était le troisième tournoi de reprise de Fils après Montpellier et Rotterdam où il a été battu à chaque fois par le vainqueur, respectivement le Canadien Félix Auger-Aliassime et l'Australien Alex De Minaur à Rotterdam.

Au Qatar, Arthur Fils restait sur des succès convaincants contre les Tchèques Jiri Lehecka (22e mondial) et Jakub Mensik, synonymes de son retour au premier plan. Mensik, 16e mondial, avait réussi l'exploit d'éliminer Jannik Sinner, numéro deux mondial et grand rival d'Alcaraz, lors du tour précédent.

Fils, qui n'a jamais battu Alcaraz en trois duels, jouait à Doha sa première finale depuis le tournoi de Tokyo en 2024 où il avait gagné le troisième titre de sa carrière après Hambourg la même année et Lyon en 2023.

Arthur Fils est assuré d'être 33e mondial lundi lors du prochain classement établi par l'ATP.

AFP/VNA/CVN







