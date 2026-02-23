La présidente du CIO clôture les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina

>> JO-2026/Patinage : Cizeron et Fournier Beaudry à l'assaut de l'or, Malinin seul au monde
>> L'Italie lance ses JO d'hiver avec une cérémonie qui célèbre l'harmonie
|La présidente du Comité international olympique, Kirsty Coventry, s’exprime lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver Milan-Cortina 2026 à Milan, en Italie, le 6 février.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Organisés du 6 au 22 février, les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina ont proposé 116 épreuves réparties en huit sports et 16 disciplines.
La Norvège a dominé le tableau des médailles avec 18 médailles d'or, 12 d'argent et 11 de bronze, suivie des États-Unis et des Pays-Bas. La Chine a remporté cinq médailles d'or, quatre d'argent et six de bronze, son meilleur résultat à ce jour lors de Jeux olympiques d'hiver à l'étranger.
Xinhua/VNA/CVN