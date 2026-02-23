La présidente du CIO clôture les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina

La présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, a annoncé dimanche 22 février la clôture officielle des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026.

Organisés du 6 au 22 février, les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina ont proposé 116 épreuves réparties en huit sports et 16 disciplines.

La Norvège a dominé le tableau des médailles avec 18 médailles d'or, 12 d'argent et 11 de bronze, suivie des États-Unis et des Pays-Bas. La Chine a remporté cinq médailles d'or, quatre d'argent et six de bronze, son meilleur résultat à ce jour lors de Jeux olympiques d'hiver à l'étranger.

