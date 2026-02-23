JO : Eileen Gu en or avant la cérémonie de clôture

La star chinoise du ski acrobatique Eileen Gu a attendu la dernière journée des JO-2026 pour décrocher l'or dimanche 22 février à quelques heures de la cérémonie de clôture à Vérone et le passage de relais avec les JO-2030 dans les Alpes françaises.

Ski acrobatique : Gu retouche de l'or

Engagée dans les trois épreuves du ski acrobatique au programme, Eileen Gu, comme à Pékin il y a quatre ans, repart de Livigno avec trois médailles.

Après l'argent en big air et en slopestyle, la Chinoise de 22 ans, née aux États-Unis, s'est imposée en half-pipe devant sa compatriote Fanghui Li et la Britannique Zoe Atkin, au terme d'une finale marquée par des chutes.

Avec ses six médailles dont trois en or en deux éditions des JO, Gu est désormais la skieuse acrobatique la plus décorée de l'histoire des Jeux, tous genres confondus.

Cette nouvelle razzia devrait lui permettre de cimenter sa place parmi les sportives les mieux payées au monde: elle occupe la cinquième place du classement du magazine spécialisé Forbes.

Ski de fond : Andersson et la Suède sans rivale

Héroïne malheureuse du relais avec ses deux chutes spectaculaires, Ebba Andersson a pris sa revanche en remportant le 50 km et en offrant à la Suède un cinquième titre olympique en six épreuves féminines de ski de fond au programme à Tesero.

Si leurs homologues masculins n'ont remporté aucune médaille, les Suédoises ont écrasé les épreuves féminines avec dix médailles, dont un triplé en sprint et deux doublés dans le 10 km et en skiathlon.

Seul le relais, remporté par la Norvège, n'est pas revenu à la Suède.

Hockey : une finale de rêve

Du KO dans l'air et sur la glace ! Les États-Unis et le Canada s'affrontent dans la finale rêvée. Le monde du hockey sur glace attend ces retrouvailles depuis douze ans. Depuis les JO-2014 de Sotchi, les stars de la NHL, le championnat professionnel nord-américain considéré comme le meilleur de la planète, ont boudé le tournoi olympique.

Et pour leur retour, elles n'ont pas déçu, avec des buts, du spectacle et même du suspense.

Les deux favoris ont tremblé en quarts de finale pour venir à bout en prolongation de la République tchèque pour le Canada (4-3) et de la Suède pour les États-Unis (2-1).

En demi-finales, les Canadiens ont renversé les Finlandais, champions olympiques 2022, (3-2) en marquant le but de la victoire à 36 secondes de la sirène. Les Etats-Unis se sont baladés face à la Slovaquie (6-2).

Clôture à Vérone

Place à l'art ! A partir de 20h30, le sport laissera la place à l'art et au spectacle, à Vérone, connue du monde entier comme le lieu du drame de Roméo et Juliette, pour terminer en beauté la quinzaine olympique italienne, avec la traditionnelle parade des athlètes.

Pour le reste de la cérémonie de clôture, c'est la "beauté en action" qui sera mise à l'honneur, dans un hommage aux arts italiens et à la beauté du geste sportif. Les organisateurs ont dévoilé quelques noms qui seront à l'affiche, de Roberto Bolle, l'un des danseurs classiques les plus renommés au monde, à l'icône pop Achille Lauro, natif de Vérone.

Transition avec les Alpes-2030

Comme de tradition, la soirée servira aussi de trait d'union avec les prochains JO, qui auront lieu dans quatre ans dans les Alpes françaises.

Pour acter la passation entre les deux éditions, le drapeau olympique sera donc officiellement remis aux Alpes françaises 2030, qui auront droit à leur segment en fin de cérémonie, juste avant l'extinction des vasques olympiques. La lumière sera le thème central du tableau, avec une partie musicale, une portion en direct mêlant artistes et athlètes et un film projeté sur les écrans, le tout étant censé donner un avant-goût des JO-2030.

Cette cérémonie devrait constituer une parenthèse enchantée pour le Comité organisateur local (COJOP) secoué par le départ de trois de ses cadres depuis début décembre et empêtré dans une crise de gouvernance.

