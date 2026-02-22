Angleterre : City revient à deux points d'Arsenal, Aston Villa et Chelsea stagnent

Manchester City est revenu à deux points du leader Arsenal samedi 21 février, en s'imposant 2-1 à domicile contre Newcastle pour la 27 e journée du championnat d'Angleterre.

Photo : AFP/VNA/CVN

La formation de Pep Guardiola compte le même nombre de matches qu'Arsenal, qui peut recreuser un peu l'écart - avec un match de plus donc - en déplacement dimanche 22 février chez son grand rival Tottenham (17h30), pour un derby londonien qui s'annonce bouillant.

La victoire des Citizens contre Newcastle s'est dessinée en première période, grâce à deux buts du milieu de terrain offensif Nico O'Reilly, d'abord d'une frappe à l'entrée de la surface de réparation après avoir été servi par Omar Marmoush (1-0, 14e), puis d'une tête après un centre parfait d'Erling Haaland (2-1, 27e).

Newcastle avait entretemps cru revenir dans le match avec l'égalisation de Lewis Hall (1-1, 22e).

Pep Guardiola a fait sortir à la pause son pilier défensif Ruben Dias, qui venait d'être averti, pour Abdukodir Khusanov, ce qui n'a pas déstabilisé son équipe. Les Citizens ont parfaitement contrôlé la seconde période en n'étant quasiment pas mis en danger par des Magpies qui restaient pourtant sur deux belles performances à Aston Villa (3-1), et Qarabag (6-1) en Ligue des champions. Les joueurs d'Eddie Howe restent en dixième position.

Aston Villa lent au démarrage

Accroché par Leeds (1-1), le troisième Aston Villa a laissé passer une chance précieuse de réduire l'écart avec Arsenal et Manchester City, qui comptent respectivement sept et cinq points d'avance.

Les joueurs d'Unai Emery peuvent s'en vouloir d'avoir mis autant de temps à entrer dans la rencontre, avec un premier tir intervenu à la 42e minute (Leon Bailey), alors que Leeds s'était montré dangereux à plusieurs reprises et avait fini par marquer sur un coup franc sublime d'Anton Stach (1-0, 31e).

Photo : AFP/VNA/CVN

L'égalisation de Tammy Abraham (88e) était méritée, mais n'a pas réglé les questions sur le manque d'efficacité offensive, alors qu'Aston Villa reste sur cinq matches sans marquer plus d'un but, et que l'avant-centre Ollie Watkins n'a scoré que deux fois depuis le début de l'année.

Chelsea toujours fébrile

De son côté, Chelsea s'est sabordé face à l'avant-dernier du classement, Burnley (1-1), et pourrait voir Manchester United lui passer devant, en quatrième position, en cas de match nul ou de victoire des Red Devils lundi à Everton.

Les Blues avaient ouvert le score dès la quatrième minute par Joao Pedro, mais ont, comme souvent ces dernières saisons, été trahis par leur défense, avec l'expulsion de Wesley Fofana pour un deuxième carton jaune (72e), qui a mené à l'égalisation tardive de Zian Flemming (90e+3).

En six matches de championnat, le nouvel entraîneur Liam Rosenior n'a sécurisé qu'une seule clean sheet, lors de sa toute première apparition à Stamford Bridge. Il a montré son impatience sans détour après la rencontre : "Il n'y a pas assez de discipline et de qualité sur les coups de pied défensifs. C'est quelque chose que je dois régler."

L'ancien entraîneur de Strasbourg a pointé des responsabilités individuelles, avec "des joueurs qui devaient faire leur travail et qui ne l'ont pas fait."

Les trois prochains matches des Blues en championnat, contre Arsenal, Chelsea et Newcastle, nécessiteront plus de garanties défensives. De son côté, Brentford s'est incliné à domicile face à Brighton (2-0) et reste en septième position alors que West Ham n'a pu faire mieux qu'un match nul (0-0) contre Bournemouth et compte toujours deux points de retard sur le premier non-relégable, Nottingham Forest.

