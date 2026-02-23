Tour UAE : victoire finale de Del Toro, la dernière étape pour Milan

>> Cyclisme : Geraint Thomas prend la tête de la direction sportive d'Ineos
>> Cyclisme : sur la liste de Noël de Pogacar, un 5e Tour, Milan-Sanremo et Paris-Roubaix
>> Cyclisme : Simon Yates prend sa retraite
>> Cyclisme : "le vélo c'est dur mais beaucoup moins que l'usine", insiste Jordan Jegat
|Del Toro célébrant sa victoire finale ce dimanche 23 février.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Victorieux dès le premier jour lundi 16 février ainsi que samedi 21 février au sommet de Jebel Hafeet, Del Toro (22 ans) succède à Tadej Pogacar, son leader chez UAE absent cette année, au palmarès de l'épreuve émiratie.
AFP/VNA/CVN