Tour UAE : victoire finale de Del Toro, la dernière étape pour Milan

Le Mexicain Isaac Del Toro a remporté dimanche à Abu Dhabi le Tour des Émirats arabes unis au terme de la dernière étape qui est revenue à l'Italien Jonathan Milan, vainqueur au sprint pour la troisième fois cette semaine.

Del Toro célébrant sa victoire finale ce dimanche 23 février. 
Photo : AFP/VNA/CVN

Victorieux dès le premier jour lundi 16 février ainsi que samedi 21 février au sommet de Jebel Hafeet, Del Toro (22 ans) succède à Tadej Pogacar, son leader chez UAE absent cette année, au palmarès de l'épreuve émiratie.

AFP/VNA/CVN

