NBA : Wembanyama porte San Antonio contre Dallas, premiers pas de Yabusele avec Chicago

Victor Wembanyama s’est illustré avec 29 points lors de la victoire de San Antonio face à Dallas (135-123) jeudi 5 février en NBA, tandis que Guerschon Yabusele a marqué ses premiers points sous les couleurs des Chicago Bulls.

Photo : AFP/VNA/CVN

Brillant dès la première période avec 20 points, Wembanyama a largement contribué au troisième succès consécutif des Spurs. Le Français de 22 ans a lancé son équipe en inscrivant les dix premiers points, réussissant notamment ses cinq premiers tirs à longue distance.

Il a terminé la rencontre avec 29 points, 11 rebonds, 6 passes décisives, 2 interceptions et 3 contres. Opposé au rookie Cooper Flagg, No1 de la draft 2024, Wembanyama a multiplié les actions spectaculaires, notamment un dribble dans le dos et un contre décisif en fin de match. Malgré les 32 points de Flagg, Dallas n’a pas résisté. Les Spurs confortent ainsi leur deuxième place à l’Ouest avec 35 victoires, leur meilleur total depuis la saison 2018-2019.

Photo : AFP/VNA/CVN

Transféré à Chicago quelques heures avant la clôture du marché, Guerschon Yabusele s’est rapidement illustré malgré la défaite des Bulls à Toronto (123-107). Le capitaine de l’équipe de France a inscrit 15 points, capté 11 rebonds et délivré 3 passes en 33 minutes. À 30 ans, il espère se relancer dans une franchise en reconstruction. Le rookie français Nolan Traoré s’est également distingué avec Brooklyn en égalant son record personnel avec 21 points et 7 passes face à Orlando.

Austin Reaves a brillé avec 35 points lors du succès des Los Angeles Lakers contre Philadelphie (119-115). LeBron James a ajouté 17 points et 10 passes, tandis que Luka Doncic a quitté prématurément la rencontre, touché aux ischio-jambiers.

À l’Est, Detroit, leader, a été surpris par Washington (126-117) malgré les 30 points de Cade Cunningham. Charlotte poursuit sa série impressionnante avec une huitième victoire consécutive contre Houston, portée notamment par les 24 points du rookie Kon Knueppel et la contribution solide du Français Moussa Diabaté.

AFP/VNA/CVN