Andersson, en or sur 50 km, confirme la suprématie suédoise sur le fond féminin

La Suédoise Ebba Andersson, héroïne malheureuse du relais des JO-2026, a remporté le 50 km, offrant à son pays un cinquième titre olympique en six épreuves féminines de ski de fond au programme à Tesero.

Andersson est devenue la première championne olympique de l'histoire sur 50 km qui remplace désormais au programme le 30 km, devant la Norvégienne Heidi Weng, la seule à l'accompagner jusqu'au km 30 de ce "marathon" disputé en style classique, mais reléguée à 2 min 15 sec 3/10e sur la ligne d'arrivée.

La troisième place est revenue au terme d'un final indécis mettant aux prises cinq skieuses à la Suissesse Nadja Kaelin, à plus de six minutes d'Andersson.

Andersson, 28 ans, finit les JO-2026 avec quatre médailles, un en or (50 km), trois en argent (10 km, skiathlon, relais).

Si leurs homologues masculins n'ont remporté aucune médaille, les Suédoises ont écrasé les épreuves féminines avec dix médailles, dont un triplé en sprint et deux doublés dans le 10 km et en skiathlon.

Frida Karlsson a remporté le 10 km et le skiathlon, mais, malade, elle a renoncé au 50 km.

Seul le relais n'est pas revenu à la Suède après deux chutes spectaculaires sous la pluie d'Ebba Andresson. Les Suédoises ont dû se contenter de la médaille d'argent, derrière leurs grandes rivales norvégiennes.

AFP/VNA/CVN