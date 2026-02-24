Football : accusé de racisme, le joueur argentin de Benfica Prestianni suspendu face au Real par l'UEF

Gianluca Prestianni, l'attaquant argentin du Benfica Lisbonne accusé de racisme par des joueurs du Real Madrid lors du barrage aller de Ligue des champions, a été " suspendu provisoirement " par l'UEFA et ne pourra pas disputer le match retour mercredi 25 février à Madrid, a annoncé l'instance européenne lundi 23 février.

En attendant les conclusions de l'enquête, l'organe de discipline et d'éthique (CEDB) de l'UEFA "a décidé aujourd'hui (lundi) de suspendre M. Gianluca Prestianni" pour "comportement discriminatoire", peut-on lire dans le communiqué.

La rencontre, disputée mardi dernier 17 février à Lisbonne et remportée 1-0 par les Madrilènes, a été interrompue une dizaine de minutes après que l'attaquant brésilien Vinicius Junior s'est plaint d'avoir été traité de "singe" par l'Argentin. Des accusations que ce dernier a réfutées sur son compte Instagram, arguant que le Madrilène avait "malheureusement mal interprété ce qu'il a cru entendre".

Le Benfica Lisbonne a réagi immédiatement à la décision de l'UEFA, disant "regretter d’être privé du joueur alors que la procédure est encore en cours d'instruction", tout en assurant de son "engagement indéfectible dans la lutte contre toute forme de racisme ou de discrimination".

Le club portugais "fera appel de cette décision de l'UEFA, même si les délais en question auront difficilement un quelconque effet pratique pour le match retour du barrage de la Ligue des champions", ajoute-t-il dans un communiqué. La rencontre est programmée mercredi 25 février à 21h00.

Parallèlement à l'enquête menée par un inspecteur spécialiste des questions d'éthique et de discipline de l'UEFA, l'Autorité portugaise pour la prévention et la lutte contre la violence dans le sport a elle aussi annoncé la semaine dernière l'ouverture "d'une procédure de sanction administrative afin d'établir les faits".

Après avoir inscrit l'unique but de la partie à la 50e minute, Vinicius Jr a chambré le public du stade de la Luz, déclenchant une vive discussion avec plusieurs joueurs du Benfica, ce qui lui a valu un carton jaune.

Alors que le match semblait sur le point de reprendre, le Brésilien a couru vers l'arbitre en pointant du doigt Prestianni et en se plaignant d'avoir été traité de singe ("mono" en espagnol) par l'Argentin. La partie a été interrompue pendant près de dix minutes par l'arbitre qui a ensuite décidé de la faire reprendre sans autre sanction.

Après le match, Kylian Mbappé avait estimé en zone mixte que Prestianni ne "méritait pas de disputer la Ligue des champions". "L'UEFA, avait ajouté l'attaquant français, essaie de faire bouger les choses, mais il s'agit d'un cas grave et j'espère que des décisions seront prises, avec calme".

