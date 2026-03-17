NBA : 50e succès pour Wembanyama et les Spurs

Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama (21 points) ont conquis un 50 e succès cette saison sur le parquet des Los Angeles Clippers, et Luka Doncic a de nouveau brillé lundi 16 mars en NBA.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Malgré un très mauvais début de match collectif, Victor Wembanyama (21 points, 13 rebonds, 4 contres) a trouvé la solution avec San Antonio pour s'imposer chez les Clippers 119-115.

Les Texans ont ainsi conquis leur 50e succès de la saison (18 défaites), une première depuis 9 ans, et donc pour leur prodige français, qui fonce avec son équipe direction ses premiers play-offs.

"Cinquante victoires ce n'est pas rien, c'est très difficile dans cette ligue. Ce soir il a fallu batailler 48 minutes contre une équipe qui s'est battue sans son meilleur joueur. Les 50 victoires sont dures à gagner, on peut en être fiers. Mais évidemment ce n'est qu'une petite partie du chemin, en espérant que ça nous donne faim pour une 51e", a indiqué le coach Mitch Johnson.

Les Spurs ont été menés 17-3, avant de prendre 24 points d'avance, puis de voir revenir les locaux, bien que privés de Kawhi Leonard, sur la fin.

Les Clippers célébraient lundi une "soirée française", attirant de très nombreux supporters tricolores, repartis avec une figurine à l'effigie du vétéran Nicolas Batum, et des souvenirs d'actions spectaculaires de "Wemby", ses dunks ou ses contres en altitude.

Le Français de 22 ans a toutefois été plutôt maladroit de loin (2 sur 9), eu du mal à trouver ses positions près du cercle, mais a pu compter sur ses coéquipiers dont Stephon Castle (23 points, 7 rebonds, tous offensifs, 8 passes) pour contrer les 25 points de Darius Garland.

Les Lakers enchaînent

Les Los Angeles Lakers ont gagné 100-92 sur le parquet des Houston Rockets, dans un choc entre prétendants à l'Ouest qui s'est décanté dans les derniers instants.

Les Lakers ont enchaîné un 6e succès avec à chaque fois au moins 30 points de leur magicien slovène Luka Doncic, encore intenable avec 36 points à 14 sur 27 au tir, soutenu par les 18 points du "King" LeBron James. Autre légende, Kevin Durant a aussi inscrit 18 points, mais sans peser dans le dernier quart-temps.

Les or et pourpre créent ainsi un petit écart sur la concurrence à la 3e place à l'Ouest (43v-25d).

Brown patron à Boston

Les Boston Celtics ont fini par s'imposer à l'issue d'un duel resté serré face aux Phoenix Suns 120-112.

Les "C's" ont pu compter sur un excellent Jaylen Brown, auteur de 41 points à 10 sur 20 au tir, 7 rebonds et 6 passes.

Avec Jayson Tatum (21 points, 7 rebonds, 6 passes), ils ont réussi à répondre aux 40 points de Devin Booker pour consolider la 2e place à l'Est de la franchise du Massachusetts (45v-23d).

Rebond des Warriors

Après cinq défaites d'affilée, les Golden State Warriors ont retrouvé le sourire en s'imposant à Washington 125-117.

Pourtant privés de nombreux titulaires, dont la star Stephen Curry, les Californiens ont vu Kristaps Porzingis surgir du banc avec 30 points.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'intérieur letton, souvent blessé, a enfin brillé avec son nouveau maillot, qu'il ne portait que pour la 5e fois depuis son arrivée début février.

L'ailier français Bilal Coulibaly a réussi un nouveau match plein avec les Wizards avec 21 points, 8 rebonds et 4 passes.

Dix à la suite pour Atlanta

Le duel entre deux équipes sur une série de succès a tourné à l'avantage des Atlanta Hawks, auteurs d'un 10e succès d'affilée face au Magic d'Orlando, qui restait sur 7 victoires 124-112.

Nickeil Alexander-Walker, arrivé l'été dernier en provenance du Minnesota, a porté les Hawks avec 41 points, son record, 7 rebonds et 5 passes.

Son coéquipier Jalen Johnson a bien aidé avec un nouveau triple-double (24 points, 15 rebonds, 13 passes).

Les Hawks remontent ainsi à la 8e place à l'Est (37v-31d) à seulement deux matches de différentiel de la 5e place occupée par leurs adversaires du soir.

AFP/VNA/CVN