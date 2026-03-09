NBA : nouvelle démonstration de Wembanyama, Détroit perd encore

Victor Wembanyama a de nouveau été époustouflant avec 29 points pour un succès 145-120 de San Antonio contre Houston, et les Detroit Pistons ont perdu pour la 4 e fois de suite dimanche 8 mars en NBA.

Wemby reste chaud

Après ses larmes de joie vendredi lors d'un improbable retour contre les Los Angeles Clippers, Wembanyama a gardé les émotions et l'intensité au maximum avec une nouvelle démonstration de force contre les Houston Rockets, battus 145-120.

"Wemby", meilleur marqueur de la rencontre, a compilé 29 points, 8 rebonds, 2 interceptions et 4 contres, après avoir ouvert la marque d'un panier lointain.

Le Français âgé de 22 ans s'est joué de tous les défenseurs envoyés sur lui en un-contre-un, Alperen Sengun, Clint Capela, Amen Thompson ou encore Reed Sheppard.

Wembanyama a inscrit un autre tir à 3 points à la sirène de la mi-temps, et s'est régalé en défense avec 4 contres, dont deux spectaculaires face à Tari Eason.

"Wemby" a aussi déclenché des chants "MVP" dans le Frost Bank Center dans le 3e quart-temps après un dunk en transition précédé par un dribble face à Sheppard, coupable d'une faute.

"C'était amusant. Les équipes ont du mal à s'adapter à nous. On est sur une belle dynamique, nos gars ont tous confiance", a apprécié le tricolore au micro du diffuseur NBC.

Les Spurs de De'Aaron Fox (20 points, 10 passes) ont ainsi assuré un 4e succès de suite pour conforter leur 2e place à l'Ouest (47v-17d) faisant reculer les Rockets au 4e rang (39-24).

Mauvaise passe à Détroit

Leaders à l'Est, les Detroit Pistons ont subi un 4e revers consécutif, une première cette saison, sur le parquet du Miami Heat 121-110.

Le pivot floridien Bam Adebayo a été déterminant avec 9 rebonds, 6 passes et 24 points qui lui ont permis de franchir à 28 ans la barre des 10.000 points inscrits. Cade Cunningham a pesé avec 26 points et 10 passes pour les Pistons, dépassés dès la fin du premier quart-temps.

Doncic torpille les Knicks

Le Slovène Luka Doncic a inscrit 35 points et capté 8 rebonds pour propulser ses Los Angeles Lakers vers le succès face aux New York Knicks 110-97.

Les locaux ont dû composer sans LeBron James, qui a manqué un deuxième match de suite à cause d'un coude douloureux suite à une lourde chute jeudi face à Denver. Austin Reaves a parfaitement complété Doncic avec 25 points (8 sur 16 au tir) face aux 25 points et 16 rebonds de Karl-Anthony Towns.

Boston résiste au retour de Cleveland

Les Boston Celtics ont résisté au retour des Cleveland Cavaliers pour s'imposer 109-98.

Ce choc entre le 2e (Boston) et le 4e (Cleveland) de la conférence Est a rapidement tourné à l'avantage des Celtics, bien lancés par Jayson Tatum (20 points), revenu vendredi sur les parquets dix mois seulement après avoir subi une rupture de son tendon d'Achille droit lors des play-offs.

"Je ne dirais jamais assez à quel point je suis heureux d'être là, de jouer avec l'équipe, de réussir des actions, de faire des erreurs", a-t-il commenté. Avec l'apport de Jaylen Brown (23 points, 9 rebonds, 8 passes), les "C's" ont compté 26 points d'avance dans le 3e quart-temps, avant de voir les Cavaliers revenir sur la fin.

Donovan Mitchell (30 points), Evan Mobley (24 points) et James Harden (19 points, 10 passes) ont ramené les locaux à moins de dix points, en vain, dans cette affiche au goût de play-offs à un peu plus d'un mois des phases finales.

Raynaud solide

Le rookie français Maxime Raynaud a brillé avec 26 points et 11 rebonds lors du succès de Sacramento face à Chicago et Guerschon Yabusele, beaucoup plus discret (4 points, 5 rebonds, 3 passes).

Coéquipier de Raynaud, le vétéran Russell Westbrook a validé son 208e triple-double avec 23 points, 11 rebonds et 12 passes.

