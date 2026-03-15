Six nations : l'Irlande douche l'Écosse, sans retoucher au titre

L’Irlande a largement battu l’Écosse (43-21), samedi 14 mars à Dublin, lors de la dernière journée du Six Nations Championship. Une victoire nette qui a permis au XV du Trèfle de faire sa part du travail, sans toutefois décrocher le titre, finalement conservé par la France.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les champions 2023 et 2024 espéraient un coup de pouce de l’Angleterre face aux Français, dans l’autre match décisif joué à Saint-Denis. Les Irlandais ont bien rempli leur mission devant leur public, mais leur destin ne leur appartenait plus.

Pendant quelques minutes, ils ont cru voir leurs espoirs se concrétiser lorsque le XV de la Rose a malmené les Bleus. Mais au terme d’un match spectaculaire, une pénalité de dernière seconde de Thomas Ramos a offert la victoire à la France (48-46) et lui a permis de conserver son titre avec seulement deux points d’avance sur l’Irlande.

L’équipe dirigée par Andy Farrell paie surtout un début de tournoi difficile, marqué par une lourde défaite inaugurale contre la France (36-14) puis un succès laborieux face à l’Italie (20-13). Malgré une fin de compétition solide, ce retard s’est révélé décisif.

Sous le soleil de Dublin, l’Irlande a en tout cas terminé sur une prestation convaincante face à une Écosse ambitieuse, qui rêvait d’un premier sacre dans le Tournoi depuis 1999. Le XV du Chardon termine finalement à la troisième place, comme en 2023.

La rencontre a démarré sur un rythme très intense. Portés par une défense agressive et une attaque inspirée, les Irlandais ont rapidement pris l’ascendant avec trois essais dans les vingt premières minutes. L’arrière Jamie Osborne (3e), le talonneur Dan Sheehan (11e) et l’ailier Robert Baloucoune (19e) ont permis à leur équipe d’obtenir rapidement le bonus offensif.

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Le troisième essai est notamment venu d’une belle passe sautée de Stuart McCloskey vers son coéquipier de l’Ulster Baloucoune, qui a conclu grâce à sa vitesse et sa puissance.

À 28 ans, Baloucoune, longtemps freiné par les blessures, réussit un retour remarqué après plus de trois ans d’absence en sélection. Il a d’ailleurs été désigné révélation du tournoi. "J’espère montrer qu’il est toujours possible de se relancer quand l’occasion se présente", a-t-il confié après la rencontre.

L’Écosse a tenté de réagir en seconde période, notamment grâce à un essai de Finn Russell, mais l’Irlande a fini par reprendre le contrôle du match.

Grâce à la profondeur de son banc et à une domination physique dans la dernière demi-heure, le XV du Trèfle a définitivement scellé la victoire avec un doublé de l’ailier Tommy O’Brien et plusieurs points supplémentaires inscrits par Jack Crowley.

Malgré ce succès éclatant, l’Irlande doit se contenter de la deuxième place, derrière une équipe de France qui a su conserver son titre au terme d’un Tournoi particulièrement spectaculaire.

AFP/VNA/CVN