L1 : Lens se loupe à Lorient et reste derrière le Paris SG

Laborieux offensivement et négligent en défense, Lens a concédé une défaite (2-1) très pénalisante dans la course au titre à Lorient, puisqu'elle l'empêche de prendre provisoirement la tête du classement, samedi pour la 26 e journée de Ligue 1.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Alors que le match du Paris SG face à Nantes a été reporté, le club de la capitale conserve sans jouer son point d'avance en tête, avec 57 unités contre 56 à ses rivaux et avec, désormais, un match en moins.

Lorient, quant à lui, continue sa saison surprenante, le promu pointant provisoirement à la 8e place avec 37 points, dans le peloton de chasse des places européennes.

Après les victoires contre Rennes (4-0), Monaco (3-1) ou Lyon, et après le nul face au PSG (1-1), le Moustoir a confirmé son statut de destination à risque pour le haut du tableau, les Merlus n'y ayant baissé pavillon qu'une seule fois en 13 rencontres.

Prévenu, Lens semblait pourtant avoir les armes pour tirer son épingle du jeu mais la nasse s'est refermée sur les hommes de Pierre Sage, souvent exaspéré dans sa zone technique.

Face à la densité défensive des locaux, il fallait en effet une réalisation sans faille dans le plan de jeu des Sang et Or.

Mais si la possession et la domination territoriale ont été très copieuses, elles ont surtout été assez stériles, la faute à un déchet technique inhabituel et un manque de tranchant dans les mouvements que ce soit des joueurs ou du ballon.

Sentiment général d'impuissance

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Même lorsqu'ils se sont procuré quelques occasions, les Lensois ont trouvé sur leur chemin un Yvon Mvogo irréprochable sur des têtes d'Abdallah Sima (23e) ou Odsonne Edouard (45+2) et sur deux frappes de Florian Thauvin (25e, 39e).

Sans doute secoué par leur entraîneur dans les vestiaires, Lens a pensé avoir enfin trouvé la bonne carburation en début de seconde période avec l'égalisation d'Edouard, après un ballon récupéré très haut (1-1, 49e).

Mais le soufflé est vite retombé et le sentiment général d'impuissance, malgré la très forte pression sur les cages adverses, a perduré.

Mais ce match est d'autant plus préjudiciable que Lorient a puni deux errements défensifs incompréhensibles qui font que Lens rentre bredouille du Morbihan.

En première période, sur un corner, Montassar Tabli a servi de la tête Bamba Dieng absolument tout seul à deux mètres du but et qui a pu s'y reprendre à deux fois avant d'ouvrir le score (1-0, 18e).

Et en seconde période, à la suite d'un très joli une-deux entre Arthur Avom et Arsène Kouassi, le centre au cordeau de ce dernier est arrivé sur un Aiyegun Tosin lui aussi tellement seul à quelques mètres face au but qu'il a pu rattraper son premier raté, en marchant sur le ballon, pour redonner l'avantage à Lorient (2-1, 65e).

Seul l'avenir dira s'il s'agit d'un coup de moins bien temporaire, lié à la qualité d'un Lorient qui n'a pourtant plus grand chose à craindre ou à espérer de la saison, ou si le mal est plus profond.

AFP/VNA/CVN