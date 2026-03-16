Tennis : premiers titres pour Sabalenka et Sinner à Indian Wells

La N°1 mondiale Aryna Sabalenka, face à sa bête noire Elena Rybakina, et le N°2 chez les hommes Jannik Sinner, contre Daniil Medvedev, ont remporté pour la première fois le Masters 1000 d'Indian Wells (Californie, États-Unis) dimanche 15 mars.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dominée en finale du dernier Masters puis de l'Open d'Australie en janvier, Sabalenka (27 ans) s'est accrochée et a sauvé une balle de match avant de s'imposer 3-6, 6-3, 7-6 (8/6) face à la Kazakhstanaise en 2h31 d'un match décousu.

La Bélarusse décroche ainsi un premier titre dans le désert californien après deux défaites en finale, l'an passé contre Mirra Andreeva et en 2023 contre Rybakina, déjà.

Malgré sa défaite, Rybakina (26 ans) va grimper lundi 16 mars à la deuxième place mondiale, son plus haut, en accord avec ses derniers résultats, elle qui restait sur 12 succès de suite contre les joueuses du Top 10.

Sabalenka décroche pour sa part un dixième trophée sur un tournoi WTA 1000, égalant ainsi le palmarès de Victoria Azarenka, derrière Serena Williams (13) et Iga Swiatek (11).

"Chanceuse"

Dimanche 15 mars, elle a d'abord perdu le premier set en concédant un break sur la seule occasion adverse, puis la manche sur la première balle de set (3-6).

Rybakina a enchaîné avec un nouveau break dès le début de la deuxième manche, mais Sabalenka a immédiatement répliqué et enchaîné quatre jeux d'affilée avant de prendre le set 6-3.

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Dans le set décisif, Sabalenka a servi pour le match à 5-4 mais raté complètement ce jeu, avant de manquer cinq balles de break dans le jeu suivant et d'être poussée au tie-break.

La Kazakhstanaise a mené 5-3 puis 6-5 avec une balle de match sur son service, ratée grâce à un superbe retour de Sabalenka, qui a remporté les deux points suivants et donc le match sur un service gagnant.

"J'ai décidé sur sa balle de match de couvrir un service extérieur, ce qu'elle a fait, j'ai été assez chanceuse, puis j'ai tapé deux bons coups. Ce moment m'a donné beaucoup de force mentale", a commenté la vainqueur.

"J'apprécie toujours de jouer contre elle, c'est la personne la plus gentille du circuit, même si je perds souvent. Mais j'apprécie car je sais que face à elle ce sera du grand tennis et un combat, ce qui m'aide à devenir une meilleure joueuse."

Sinner trop solide

Dans l'après-midi, Jannik Sinner (24 ans) est venu à bout de Daniil Medvedev (30 ans, 11e) grâce à deux tie-breaks 7-6 (8/6), 7-6 (7/4), infligeant au Russe une 3e défaite en finale du tournoi californien après 2023 et 2024 contre Carlos Alcaraz.

Medvedev avait justement éliminé le N°1 mondial espagnol en demi-finale samedi 14 mars et espérait devenir le deuxième joueur, après Novak Djokovic, à battre les deux patrons actuels du tennis masculin lors d'un même tournoi.

La finale s'est jouée à des détails entre les deux anciens N°1 mondiaux, aux niveaux similaires et très élevés.

Medvedev n'a pas pu jouer une seule balle de break, et a dans le même temps défendu avec succès les deux petites occasions adverses de break, en près de deux heures de jeu.

Dans le premier jeu décisif, le Russe a pu sauver une balle de première manche (6-6), mais Sinner a répondu en lui prenant un point sur son service, puis le set grâce à une grosse première balle sur la ligne (8-6).

Medvedev a mené 4-0 dans le deuxième jeu décisif après une double faute de Sinner, mais l'Italien a remporté les sept points suivants, avec notamment une défense fantastique pour s'offrir deux balles de match (6-4).

Sinner a ainsi remporté un sixième trophée en Masters 1000, sur six tournois différents, tous sur dur.

Medvedev peut se consoler en ayant retrouvé un excellent niveau de jeu, et retrouvera lundi 16 mars le Top 10 mondial.

Titré à Dubaï il y a deux semaines, le Russe avait mis plusieurs jours à quitter l'émirat pour rejoindre les États-Unis en raison du conflit au Moyen-Orient.

AFP/VNA/CVN