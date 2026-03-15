Ski alpin: Alexis Pinturault annonce sa retraite, une page se tourne pour les Bleus

Le skieur français Alexis Pinturault a annoncé samedi 14 mars qu’il mettrait un terme à sa carrière à la fin de l’hiver, après 15 ans au plus haut niveau. Le Savoyard, qui détient l’un des plus grands palmarès du ski français, a expliqué que les blessures à répétition avaient fini par entamer sa motivation.

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Lors d’une conférence organisée à Courchevel, la station où il a grandi, Pinturault a confié vouloir "tourner la page" et "passer à autre chose". "Dans une carrière, il faut sans cesse se réinventer. Quand on ne trouve plus la raison suffisante de se lever le matin, c’est le bon moment pour s’arrêter", a-t-il déclaré.

À bientôt 35 ans, le skieur laisse derrière lui une carrière exceptionnelle. Il compte notamment 34 victoires et 77 podiums en Coupe du monde, un gros globe de cristal remporté en 2021, ainsi que trois médailles olympiques et sept médailles mondiales individuelles, dont deux titres en combiné.

Cette annonce n’est toutefois pas une surprise. Depuis trois ans, Pinturault peinait à retrouver son meilleur niveau. Sa dernière grande victoire remonte aux Championnats du monde 2023, disputés à domicile. Il avait alors tenté un nouveau défi en abandonnant le slalom pour se concentrer sur la descente, seule discipline où il ne s’est jamais imposé.

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Mais deux graves blessures au genou, survenues en janvier 2024 puis en janvier 2025, ont fortement freiné ses ambitions. L’espoir de participer à de nouveaux Jeux olympiques dans les Alpes italiennes avait prolongé sa motivation, mais il n’est finalement pas parvenu à se qualifier.

Père d’une petite fille depuis deux ans, Pinturault estime avoir vécu "une vie de sportif riche et pleine de bonheur", tout en rappelant les sacrifices imposés à sa famille.

Le skieur disputera encore une dernière course en Coupe du monde le 24 mars à Hafjell, en Norvège, lors des finales du slalom géant, avant de dire définitivement adieu à la compétition.

AFP/VNA/CVN