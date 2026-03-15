Le conflit au Moyen-Orient entraîne l'annulation de Grands Prix de F1 dans le Golfe

Le conflit au Moyen-Orient a entraîné l'annulation de deux Grands Prix de Formule 1 prévus mi-avril à Bahreïn et en Arabie saoudite, a annoncé dimanche 15 mars l'organisation mondiale qui chapeaute la très prospère discipline reine du sport automobile.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La Fédération internationale de l’automobile (FIA) a annoncé l’annulation des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite, initialement prévus les 10-12 et 17-19 avril, en raison de la situation sécuritaire au Moyen-Orient. Ces deux épreuves, qui attirent chaque année des centaines de milliers de spectateurs près de Manama et à Jeddah, étaient déjà menacées depuis le début du conflit dans le Golfe il y a deux semaines.

Dans un communiqué publié depuis Shanghai, où se déroule dimanche 15 mars le Grand Prix de Chine, la FIA a confirmé qu’après "de minutieuses évaluations", les deux courses n’auront pas lieu en avril. Elles ne seront pas remplacées par d’autres Grands Prix, notamment en Europe.

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a assuré que la priorité restait "la sécurité et le bien-être des équipes". Il a également exprimé l’espoir d’un retour rapide à la stabilité dans la région, récemment frappée par des attaques de drones et de missiles attribuées à l’Iran, en représailles à l’offensive militaire menée par les États-Unis et Israël.

Bahreïn, qui accueille la Cinquième flotte américaine, et l’Arabie saoudite sont des étapes importantes du calendrier de la Formule 1. Le circuit international de Bahreïn a indiqué soutenir la décision de la FIA et espère accueillir de nouveau les fans lorsque la F1 reviendra dans le royaume.

Selon plusieurs médias britanniques, l’annulation pourrait coûter des dizaines de millions de dollars. Outre Bahreïn et Jeddah, le Qatar et Abou Dhabi doivent accueillir les deux dernières courses de la saison, fin novembre et début décembre.

Pendant ce temps, la saison 2026 débute sous la domination de Mercedes. À Shanghai, l’Italien Andrea Kimi Antonelli, 19 ans, a signé la pole position, devenant le plus jeune poleman de l’histoire de la F1. Son coéquipier britannique George Russell partira deuxième, après avoir remporté la course sprint.

La saison comptera désormais 22 Grands Prix. Après Shanghai, le championnat se poursuivra à Suzuka fin mars, puis à Miami début mai.

AFP/VNA/CVN