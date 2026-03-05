NBA : le Thunder s'impose à New York

Le Thunder d'Oklahoma City s'est imposé sur le parquet des New York Knicks tandis que les Charlotte Hornets ont continué leur belle série mercredi 4 mars en NBA.

Photo : AFP/VNA/CVN

Champion en titre, le Thunder d'Oklahoma City a fini par s'imposer sur le parquet des New York Knicks 103-100 à l'issue d'un match serré.

Le champion mate les Knicks

Le MVP canadien Shai Gilgeous-Alexander a inscrit 26 points, son 124e match consécutif à 20 points ou plus, s'approchant du record du légendaire Wilt Chamberlain (126).

Son lieutenant Chet Holmgren a ajouté 28 points et 8 rebonds face à Karl-Anthony Towns (17 points, 17 rebonds) et Jalen Brunson (16 points, 15 passes), qui a manqué un panier de l'égalisation de loin dans les derniers instants.

Le Thunder conforte ainsi sa place de leader à l'Ouest (49v-15d).

Charlotte ne s'arrête plus

Les Charlotte Hornets ont conquis un 6e succès d'affilée, le 16e sur les 19 derniers matches sur le parquet des Boston Celtics 118-89.

Le rookie Kon Knueppel a inscrit 20 points face aux Celtics de Derrick White (29 points), rapidement dépassés.

Le pivot français Moussa Diabaté a compilé 9 points, 9 rebonds et 6 passes.

Les Hornets possèdent désormais un bilan positif (32v-31d) à la 9e place à l'Est et espèrent retrouver les play-offs pour la première fois depuis 2016.

AFP/VNA/CVN