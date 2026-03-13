NBA : Gilgeous-Alexander dépasse Chamberlain avec un 127e match de suite à 20 points ou plus

Le meneur canadien d'Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander, qui domine la NBA depuis deux ans, a signé jeudi 12 mars contre Boston un 127 e match consécutif à au moins 20 points, dépassant la série record du légendaire Wilt Chamberlain, tandis qu'à Los Angeles, Luka Doncic (51 points) a fait le spectacle avec les Lakers.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Gilgeous-Alexander (27 ans), MVP et sacré champion en 2025 avec le Thunder, a atteint les 20 points marqués en cours de match jeudi 12 mars contre Boston d'un long tir à deux points à 7 min 04 à jouer dans le troisième quart-temps.

"SGA" s'est retrouvé seul face à Baylor Scheierman juste à l'intérieur de l'arc, a temporisé avant de déclencher un tir réussi et les festivités devant son public. Le meneur a surtout été décisif en toute fin de match avec au total 35 points et 9 passes pour un succès 104-102.

"Un record c'est bien mais ça ne sert à rien si on ne gagne pas. Je ne jouais pas très bien quand le record a été franchi, si on avait perdu j'aurais été très énervé", a déclaré le Canadien au micro du diffuseur Amazon.

"Je n'ai pas encore digéré, je suis tellement concentré sur le moment, à devenir meilleur. Le trophée avec l'équipe, c'est à ça que je pense", a-t-il ajouté.

Ce record ne fait toutefois pas partie des plus marquants de la NBA, comme le nombre total de points inscrits par Kareem Abdul-Jabbar dépassé par LeBron James en février 2023, mais il symbolise l'épaisseur prise par le Canadien, et sa constance au plus haut niveau de performance.

L'empreinte de "SGA"

Chamberlain avait établi son record entre octobre 1961 et janvier 1963, inscrivant une moyenne irréelle de 49,2 points par rencontre, là où "SGA" tourne à 32,5 points de moyenne depuis le début de sa série le 1er novembre 2024.

Le géant des Warriors, entre Philadelphie et San Francisco, avait vu sa série prendre fin à cause d'une expulsion au bout de 4 minutes de jeu (6 points). Il avait débuté une nouvelle série de 92 parties à au moins 20 points le match suivant.

Aucun autre joueur de NBA n'a atteint la centaine de rencontres à 20 points ou plus, pas même les grandes figures Oscar Robertson (79), Michael Jordan et Kevin Durant (72), Abdul-Jabbar (71), Kobe Bryant (63) ou encore LeBron James (49).

Gilgeous-Alexander marque néanmoins un peu plus la NBA de son empreinte, lui qui est inarrêtable depuis la saison dernière, lors de laquelle il avait été MVP et MVP d'une finale dantesque remportée contre les Indiana Pacers 4-3.

"SGA" fait merveille avec son jeu explosif truffé de démarrages, coups de freins et changements de direction abrupts, qui lui permettent au choix d'attaquer le cercle ou de s'élever pour un tir à mi-distance qu'il maîtrise à la perfection.

51 points pour Doncic

Gilgeous-Alexander est originaire de Hamilton, dans la banlieue de Toronto, où il a été élevé par sa mère Charmaine, coureuse de 400 m aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992 pour l'île caribéenne d'Antigua-et-Barbuda, devenue travailleuse sociale aux revenus modestes.

Deuxième meilleur marqueur de la ligue nord-américaine cette saison derrière Luka Doncic, il est avec son Thunder en tête de la conférence Ouest et fait de son équipe la grande favorite pour le titre en juin.

En fin de soirée à Los Angeles, Doncic a d'ailleurs été extraordinaire avec 51 points (17 sur 31 au tir), son record avec le maillot des Lakers, 10 rebonds et 9 passes lors d'un succès 142-130 contre Chicago.

L'intérieur de Miami Bam Adebayo, resté lui derrière les 100 points de Chamberlain mais auteur d'un match phénoménal mardi avec 83 points, est redescendu en température avec 21 points et 8 rebonds lors du succès du Heat face aux Milwaukee Bucks 112-105.

Devin Booker a flambé en inscrivant 43 points pour mener Phoenix au succès chez les Indiana Pacers (123-108), qui ont fait jouer pour la première fois leur nouveau pivot Ivica Zubac (8 points), arrivé en février en provenance des Los Angeles Clippers.

L'arrière français de Washington Bilal Coulibaly a battu son record avec 29 points lors de la défaite des Wizards 136-131 contre Orlando après prolongation. Alex Sarr a ajouté 16 points pendant que Zaccharie Risacher inscrivait 19 points en sortie de banc avec Atlanta, vainqueur à Brooklyn.

AFP/VNA/CVN