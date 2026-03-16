Espagne : le Barça s'offre une "manita" et repousse encore le Real

Le FC Barcelone, champion d'Espagne en titre, a conservé ses quatre points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga en écrasant dimanche 15 mars le Séville FC (5-2), préparant idéalement la réception de Newcastle en 8 e de finale de la Ligue des champions mercredi 18 mars.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Corrigé (4-1) à l'aller, le Barça a pris sa revanche sur sa pelouse grâce notamment à un triplé du capitaine blaugrana Raphinha (9e s.p, 20e s.p, 51e) et deux autres buts du milieu offensif espagnol Dani Olmo (38e) et du latéral portugais Joao Cancelo (60e), à l'origine des deux pénalties inscrits par son capitaine.

Une "manita" - symbole d'humiliation en Espagne - qui permet au géant catalan (1er, 70 points) de maintenir à distance le Real (2e, 66 points), son éternel rival, à dix journées de la fin du championnat.

Les Sévillans (14e, 31 points), avaient réduit le score en fin de première mi-temps par leur ailier gauche Oso (45e+3), passeur décisif ensuite pour le Suisse Djibril Sow au bout du temps additionnel (90e+2).

Hormis ces deux buts encaissés, l'après-midi barcelonaise fut presque parfaite, dans une ambiance enfin un peu plus chaude devant 56.000 spectateurs, avec une jauge augmentée à un peu plus de 62.000 places en attendant la fin des travaux du Camp Nou, espérés fin 2027.

Retour émouvant pour Gavi

L'entraîneur allemand Hansi Flick, qui avait décidé de ménager son prodige Lamine Yamal au coup d'envoi, a pu faire tourner en deuxième mi-temps en faisant souffler son métronome Pedri en vue de la réception de Newcastle mercredi 13 mars (1-1 au match aller).

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Il a également pu relancer le jeune international espagnol Gavi, de retour avec le brassard de capitaine après plus de six mois d'absence en raison d'une grave blessure au genou et ovationné par son public, dont il est l'un des chouchous.

En coulisses, Joan Laporta a lui obtenu sa réélection pour cinq ans au poste de président du Barça : à près de minuit, après dépouillement d'une large majorité des bulletins, Laporta, 63 ans, récoltait plus de deux tiers (68,47%) des suffrages des "socios", face à son rival Victor Font, ce qui lui assurait la victoire.

Guedes porte la Real Sociedad

Dans la course à l'Europe, le Betis Séville (5e, 44 points) et le Celta Vigo (6e, 41 points), futur adversaire de Lyon jeudi prochain 19 mars en huitième de finale retour de Ligue Europa, se sont séparés sur un match nul (1-1).

Un résultat qui a permis à la Real Sociedad (7e, 38 points), portée par un superbe doublé de l'ancien parisien Goncalo Guedes dans le derby basque remporté (3-1) contre Osasuna (11e, 34 points), de revenir à trois longueurs de la sixième place, qualificative pour la Ligue Europa conférence.

Plus tôt dans l'après-midi, l'Espanyol Barcelone (8e, 37 points), réduit à dix, s'est fait renverser (2-1) par Majorque (16e, 28 points), qui s'est donné un peu d'air dans la lutte pour le maintien avec deux unités d'avance sur Elche (18e), battu samedi 13 mars par le Real Madrid (4-1).

AFP/VNA/CVN