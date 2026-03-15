XV de France : LBB, un quadruplé pour l'histoire

Auteur d’un quadruplé face à l’Angleterre, l’ailier Louis Bielle-Biarrey a largement contribué au deuxième titre consécutif du XV de France dans le Six Nations Championship. Si la pénalité décisive de Thomas Ramos après la sirène a offert la victoire aux Bleus (48-46), la performance de "LBB" a été déterminante pour suivre le rythme d’une équipe anglaise qui a inscrit sept essais.

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Photo : VNA/CVN

Les chiffres donnent le vertige. Comme lors de l’édition 2025, l’ailier au casque rouge a marqué au moins un essai lors de chacun des cinq matches disputés, tous joués en intégralité. Il réalise ainsi un nouveau "Grand Chelem d’essais", qui coïncide avec deux titres consécutifs pour la France, une première depuis 2006-2007.

Avec neuf essais inscrits dans ce Tournoi, Bielle-Biarrey établit un nouveau record. L’an dernier, ses huit réalisations avaient déjà égalé les marques historiques de Cyril Lowe (1914) et Ian Smith (1925).

Face à l’Angleterre, il n’a eu besoin que de cinq minutes pour ouvrir son festival. Sur un petit ballon dans le dos de la défense parfaitement distillé par Ramos, il a pris de vitesse les défenseurs pour plonger dans l’en-but. Son doublé, inscrit quelques minutes plus tard, est venu d’une action similaire après une mêlée.

Son troisième essai a profité d’un surnombre français en début de seconde période. Le dernier a rappelé ses qualités de sprinteur, en poursuivant un ballon rasant avant de le pousser au pied et de profiter du rebond favorable.

À seulement 22 ans, le joueur de l’Union Bordeaux Bègles affiche déjà des statistiques impressionnantes : 28 essais en 27 sélections, ce qui en fait le sixième meilleur marqueur de l’histoire du XV de France. Il dépasse notamment Émile Ntamack et Philippe Bernat-Salles.

Dans le Tournoi, il totalise désormais 18 essais, un record français devant Damian Penaud.

Malgré un calendrier chargé avec son club et la sélection, Bielle-Biarrey continue de progresser, notamment dans le jeu aérien, un secteur qu’il a nettement amélioré depuis la Coupe du monde 2023. Une évolution qui confirme l’ascension fulgurante de l’une des nouvelles stars du rugby français.

AFP/VNA/CVN