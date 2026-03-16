Ski

Shiffrin remporte le slalom d'Are devant Aicher, suspense pour le gros globe

Sans surprise, l'Américaine Mikaela Shiffrin s'est imposée facilement dimanche 15 mars sur le slalom d'Are en Suède pour signer sa 109e victoire en Coupe du monde mais sans réussir à se détacher de l'Allemande Emma Aicher, 2e et toujours dans la course pour le gros globe de cristal.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le suspense est inexistant en slalom cet hiver tant Mikaela Shiffrin domine la discipline : sacrée championne olympique de la spécialité en février, elle a aussi remporté huit des neuf slaloms du circuit Coupe du monde et est assurée depuis plusieurs semaines déjà de décrocher un neuvième petit globe de la spécialité.

Dimanche pour le premier slalom depuis les JO-2026, elle a encore une fois survolé la course pour devancer sa grande rivale allemande dans la course au classement général Emma Aicher (+94/100e) et la Suissesse Wendy Holdener (+1.00).

Déjà en tête de la première manche avec une demi-seconde d'avance sur Aicher, Shiffrin a creusé l'écart en deuxième manche, malgré une petite erreur en fin de course qui aurait pu lui coûter cher si elle n'avait pas autant de marge en slalom.

"J'étais assez nerveuse ce matin et la piste était difficile à skier, donc je suis déjà contente d'avoir réussi à passer la ligne d'arrivée", a souri l'Américaine, qui a fêté vendredi ses 31 ans, au micro de la Fédération internationale de ski.

Avec sa victoire dimanche et les 100 points qui vont avec, Shiffrin totalise désormais 1.286 points au classement général de la Coupe du monde de ski, soit 140 de plus qu'Emma Aicher (1.146). Elle semble la favorite pour aller décrocher un sixième gros globe de cristal et égaler ainsi le record féminin détenu par l'Autrichienne Annemarie Moser-Pröll (six gros globes entre 1971 et 1979).

Mais rien n'est encore joué : il reste quatre courses (une descente, un super-G, un géant, un slalom) à disputer et donc 400 points à distribuer lors des finales à Lillehammer en Norvège (21-25 mars).

Emma Aicher, seule athlète du circuit à s'aligner sur les quatre disciplines, est capable de monter autant sur les podiums en vitesse qu'en technique et pourrait donc refaire son retard.

Garder l'esprit "combatif"

Car si la polyvalente Allemande participera aux quatre courses des finales, Shiffrin n'en courra au maximum que trois. Elle s'alignera pour sûr en géant et en slalom, les deux disciplines qu'elle a courues tout l'hiver, mais va même peut-être devoir bousculer son programme en participant également au super-G afin de marquer quelques points supplémentaires.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mais dans tous les cas, elle ne pourra pas participer à la descente des finales car elle n'a pas du tout couru dans la discipline cet hiver (elle a par contre pris le départ d'un super-G).

"Il y a encore de l'énergie à fournir. Emma skie très bien dans chaque discipline donc je dois rester dans un esprit combatif", a admis Shiffrin, qui n'a plus gagné le gros globe depuis 2023.

Le classement du général ? "C'est ce qui me motive au quotidien pour continuer à rester dans le bon état d'esprit mais quand vient la course, j'essaye juste de skier le mieux possible", a affirmé l'Américaine.

Coté Françaises, Marion Chevrier a pris la 18e place à 2 sec 93 de Shiffrin dimanche 15 mars, juste devant Caitlin McFarlane 19e à 3 sec 03.

La Coupe du monde de ski se poursuit le 21 mars avec le début des finales à Lillehammer en Norvège.

AFP/VNA/CVN