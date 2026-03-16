WTA 1000 d'Indian Wells : Sabalenka prend sa revanche sur Rybakina pour un premier titre

La numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a pris sa revanche sur Elena Rybakina, qui l'avait battue en finale de l'Open d'Australie en janvier, pour décrocher dimanche 15 mars un premier titre au tournoi WTA 1000 d'Indian Wells (Californie, États-Unis).

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Photo : AFP/VNA/CVN

Sabalenka (27 ans), qui avait servi pour la rencontre à 5-4 dans le troisième set, a sauvé une balle de match lors du tie-break décisif avant de l'emporter 3-6, 6-3, 7-6 (8/6) contre la Kazakhstanaise de 26 ans.

La Bélarusse décroche ainsi un premier titre dans le désert californien après deux défaites en finale, l'an passé contre Mirra Andreeva et en 2023 contre Rybakina, déjà.

La numéro 1 mondiale a fini par triompher après un match haché à rebondissements qui l'a vue être menée d'un set et un break, avant d'inverser la tendance, de servir pour le match en vain à 5-4, puis de retourner un dernier tie-break mal embarqué contre sa bête noire, qui l'avait aussi battue en finale du dernier Masters.

Malgré sa défaite, Rybakina va grimper lundi 16 mars à la deuxième place mondiale, son plus haut, en accord avec ses derniers résultats, elle qui restait sur douze succès de suite contre les joueuses du Top 10.

Sabalenka décroche pour sa part un dixième trophée sur un tournoi WTA 1000, égalant ainsi le palmarès de Victoria Azarenka, derrière Serena Williams (13) et Iga Swiatek (11).

La numéro 1 mondiale décroche son deuxième trophée de la saison après Brisbane (WTA 500) et ne compte qu'une défaite en 2026, la finale de l'Open d'Australie contre Rybakina en janvier.

AFP/VNA/CVN