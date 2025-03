Nam Dinh vise un objectif de croissance de 10,5% pour 2025

Lundi 10 mars, le Comité populaire de la province septentrionale de Nam Dinh a tenu une conférence pour dresser un bilan de la situation socio-économique locale au cours des deux derniers mois et définir les orientations prioritaires pour le mois de mars 2025.

Photo : VNA/CVN

Le président du Comité populaire provincial, Pham Dinh Nghi, a souligné qu'en mars 2025, Nam Dinh déploiera une série de mesures stratégiques et synchronisées dans divers secteurs clés, visant à stimuler la croissance économique, à améliorer significativement la qualité de vie de la population et à assurer un développement durable et inclusif.

L'objectif ambitieux est d'atteindre un taux de croissance économique d'au moins 10,5% en 2025.

Au cours des deux derniers mois, les indicateurs économiques de la province ont affiché une croissance plus dynamique par rapport à la même période de l'année dernière.

Un événement majeur a été l'approbation par la province de la politique d’investissement dans la première phase du parc industriel Hai Long (VSIP Nam Dinh), avec un capital total de près de 2.250 milliards de dôngs. Ce projet d'envergure promet de devenir un moteur de croissance essentiel pour l'économie locale.

VNA/CVN