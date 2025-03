Hô Chi Minh-Ville

Bientôt la Foire des produits d'exportation phares du Vietnam 2025

L'information a été annoncée lors de la conférence de presse périodique du premier trimestre, organisée vendredi 7 mars par le Service municipal de l’industrie et du commerce.

L’événement devrait proposer 750 stands de plus de 900 entreprises participantes présentant une variété de marchandises : produits agricoles et alimentaires ; fruits de mer ; articles d'artisanat et de souvenirs ; spécialités du terroir ; équipements pour la transformation, l’emballage et la conservation des aliments ; textiles ; chaussures ; produits industriels auxiliaires, produits de soutien à l'exportation...

Selon Lê Minh Trung, directeur du Centre de soutien et de développement des entreprises de Hô Chi Minh-Ville, il s’agit d’une occasion importante de présenter, de promouvoir les produits et de connecter les entreprises vietnamiennes avec les acheteurs et réseaux de distribution nationaux et internationaux. Et ce afin de favoriser l'accès des produits vietnamiens à des marchés clés tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Moyen-Orient, la République de Corée, le Japon, la Chine, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines...

En outre, en vue de créer des opportunités de connexion entre entreprises vietnamiennes et partenaires nationaux comme étrangers, de nombreuses activités de promotion commerciale sont prévues telles que forums et conférences sur l'exportation verte, programme de connexion entre entreprises vietnamiennes et réseaux de distribution nationaux comme internationaux, et plate-formes de commerce en ligne Amazon et Alibaba ou via livestream avec KOL/KOC.

Au programme également, des spectacles culturels et artistiques, des espaces de découverte de villages artisanaux et producteurs de produits.

Les participants pourront aussi visiter et inspecter l’usine et des zones de matières premières, promouvoir des produits par le biais d’expositions en ligne tout comme connecter les entreprises vietnamiennes aux grands systèmes de distribution tels que Saigon Co.op, Satra, AEON, Central Retail, MM Mega Market, Bach Hoa Xanh.

Selon Lê Minh Trung, l'événement a d’ores et déjà attiré 161 acheteurs internationaux en provenance de marchés clés tels que la R. de Corée, les États-Unis, le Guangdong (Chine), Singapour, Dubaï et la Malaisie, dont la participation à des activités de connexion commerciale avec des entreprises vietnamiennes est confirmée.

Selon Bùi Ta Hoàng Vu, directeur du Service municipal de l’industrie et du commerce, avec pour objectif d’augmenter le produit intérieur brut régional (PIB) de plus de 10%, contribuant à la croissance globale de la ville, le secteur de l'industrie et du commerce a également adopté des solutions pour accompagner les entreprises, en les aidant à continuer de stabiliser et d'accélérer la production et les affaires. Hô Chi Minh-Ville mettra donc en œuvre en 2025 de nombreux événements de promotion commerciale, des activités de stabilisation du marché et des projets de promotions ciblées tels que la Foire des produits d'exportation typiques du Vietnam 2025.

Texte et photo : Truong Giang/CVN